心系颜宽恒选情 颜清标今午出院回家

台中市第二选区立委补选今天（9日）登场，心系儿子颜宽恒选情的台中市大甲镇澜宫董事长颜清标今天下午出院回家休养。

这场选举今早8时开始，下午4时投票截止后开始记票。台湾媒体公布的数据显示，民进党籍候选人林静仪暂时领先，但她与国民党籍候选人颜宽恒的差距约7550票。

台湾无线卫星新闻台（TVBS）截至傍晚5时45分的数据显示，林静仪83652票，颜宽恒76102票。颜宽恒此时已宣布败选，并向总统蔡英文喊话要照顾乡亲。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，颜宽恒今天上午前往沙鹿区三鹿里的投开票所投票，随后受访时说，对选情有信心，但父亲颜清标还要多加休养。

前立委颜清标为了儿子参选台中第二选区立委补选拼命助选，后来因气急住院，颜宽恒今天投票后说，医师交待父亲要多休息。

据中时新闻网、《自由时报》等报道，颜清标今天下午4点半从光田医院出院，先返回沙鹿家中休养。

颜清标因担任镇澜宫董事长，多年来户籍都在大甲，大甲属于台中市第一选区，所以颜清标并不能投票。

颜清标周四（6日）下午传出身体不适就医，被拍到躺在沙鹿光田医院急诊室病床上并上传网络。今天下午因病情稳定，心系儿子选情，颜清标4点半出院返家休养。