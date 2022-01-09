深圳一红码孕妇超过预产期未分娩获助送院会诊

据深圳市罗湖区人民医院通报，深圳市罗湖区莲塘社区一健康码为红码的孕妇昨天（8日）因超过预产期还未分娩，获得社区相助送院会诊。

据澎湃新闻报道，莲塘社区得悉该孕妇要到医院检查后，安排车辆助孕妇往返医院，罗湖区人民医院也为该孕妇开通绿色通道，进行急会诊。孕妇目前已回到家中，身体暂无不适。

深圳市罗湖区人民医院介绍，这名家住在莲塘街道的孕妇昨天向辖区社康医生求助称，因超过预产期两天还未分娩，她和家人十分担心，希望能到罗湖区人民医院看诊评估。

据了解，这名孕妇的健康码为红码，昨天凌晨3点核酸检测结果为阴性，未发热。因情况较为特殊，经过初步沟通后，辖区社康医生将罗湖区人民医院急诊科副主任、发热门诊主任王兰香的电话告知孕妇，让她先咨询具体事宜。王兰香在了解情况后，建议孕妇到医院做进一步检查。

随后，莲塘社区工作人员联系120救护车转运孕妇。昨天下午4时，孕妇被送往罗湖区人民医院发热门诊。医院立刻启动红、黄码孕产妇急救流程，开通绿色通道，将孕妇安排至流行病学史的患者专门区域予以单间隔离，发热门诊刘苏医生第一时间接诊，加急核酸采集及送检，同时请产科专家进行急会诊。产科专家对孕妇进行胎心监测及床边胎儿彩超检查，结果显示胎儿发育良好，母亲与胎儿一切安好。

因孕妇的核酸结果呈阴性，产科专家建议孕妇返回家中，由医务人员进行随诊。莲塘社区的人员再次安排车辆将孕妇转运回家。罗湖区人民医院急诊科副主任、发热门诊主任王兰香昨晚和今早对孕妇进行回访，孕妇表示目前没有什么不适，对医院的安排非常满意。