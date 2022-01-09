国民党批“国家机器”吞噬台在地民意

台湾在野的国民党在立委补选和罢免案结果出炉后，批评“国家机器”吞噬在地民意。

国民党文传会主委兼国民党发言人凌涛今天（9日）在国民党官网公布的新闻稿中说：“这是一场在地的立委补选以及罢免案，然而在地的民意被国家机器再度吞噬，我们可以难过，但不需要气馁，因为在地人民的怒吼，已经让国家机器感到畏惧。”

凌涛认为，在地民意遭遇了暂时的挫折，但这不代表彻底的失败，民意会在未来2024年立委大选，继续起身奋斗，“用手上的选票下架鸭霸的执政党。”

他说：“在这场民主圣战中，每一位当地的民众都是蚂蚁雄兵，虽然力量很微小，但只要团结起来，当地人民的怒吼，就可以胜过空降、只会喷口水的政治人物。”

凌涛相信，在地民意的觉醒，让国民党有很大的启发，“我们要不断鞭策自己、努力进前，2022地方大选的挑战就在眼前，国民党要加速提名作业，执政县市必须连任，非执政县市必须派出强棒，才不会辜负人民的期待。”

国民党“战斗蓝”召集人赵少康则在面簿上呼吁国民党记取不团结只能尝到败果的教训。他认为，国民党在本次罢免案中可算是小赢，但也呼吁国民党学学民进党炮口永远对外的顾全大局，生聚教训、重整步伐，凝聚年底选战能量。

赵少康相信，如果国民党基层早一点整合，就一定可以在补选和罢免案取得成功。他说：“这次罢免过程，国民党基层一直到最后关头才整合成功，民进党却是动员府院党极力助选。”

他也认为，国民党籍立委补选候选人颜宽恒几乎是孤军作战到最后，并称颜宽恒在补选中险败，呼吁颜宽恒不需要灰心，也鼓励他持续深耕地方与服务，一切来日方长。

台湾台北和台中今天分别举行立委罢免投票活动和立委补选。在补选方面，林静仪以8万8752票胜出，国民党籍候选人颜宽恒获得8万0912票，两人的差距7840张。

至于罢免案，同意票5万4813，不同意票4万3340。同意罢免票数虽超过反对票，但没有达到占选区选举人总数四分之一以上，罢免案没有过关。