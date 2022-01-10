北京疾控建议市民非必要不前往天津

北京市官方在该市毗邻的天津暴发新一轮疫情后，建议北京市人员非必要不前往天津，天津人员非必要也不赴京，京津通勤人员居家办公。

据新华社报道，北京市疾病预防控制中心昨天（9日）公布，他们将对天津进京或返京人员严格落实防控措施，并要求曾在2021年12月23日或之后途经天津市的人员，立即主动报告社区、单位、宾馆等，配合健康监测、核酸检测等防控措施。

北京市疾控中心也说，春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，北京市疫情防控面临境外境内双重风险，应坚持常态化疫情防控措施。

北京疾控要求重点部门、重点单位加强排查管控。机场、车站、道路卡口等交通枢纽，各宾馆、酒店、民宿、学校等单位要加强排查管控，按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施。

距离北京冬奥会开幕不到一个月，天津市暴发新一轮疫情，并出现首批本土传播的奥密克戎病例。这是奥密克戎毒株在全球扩散后，中国境内首次出现该变异毒株的社区传播。

天津官方昨天披露，当地疾控中心前天深夜完成基因组测序后，确认两起奥密克戎病例，两人都没有津外旅居史。截至昨晚21时，天津本轮疫情累计已有40名阳性感染者。《联合早报》记者统计，其中包括至少25名首两个奥密克戎病例的密切接触者和次密接者。

天津距离北京不到150公里，两地人员往来频密，而北京冬奥会将在下月4日开幕；中国也即将迎来春运大潮，阻断奥密克戎疫情向外扩散，尤其是不波及北京，相信是天津的首要防疫任务。

天津昨晚宣布，从今天零时起实施离津管控，所有人员非必要不离津，确需离津的人得持48小时内核酸检测阴性证明和健康码绿码。此外，机场、公路、铁路、港口码头等实施出行防控，并对进京通道实施严格管控。

防疫专家早前告诉《联合早报》，奥密克戎入侵，将对中国对冠病“零容忍”的政策立场构成新挑战。

新加坡传染病专家梁浩楠医生说，严格的封控措施能有效控制疫情，但这会产生疲态，对每个人来说都是压力。

他认为，奥密克戎毒株传播开后，通过封控的做法实现“清零”将会更困难，因为“许多人是无症状的，传播变得更容易”。

新加坡亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授研判，在病例数量明显过高之前，中国恐怕还是会坚持“清零”，但从近期多个城市暴发疫情，加上出现奥密克戎毒株来看，“清零”可能越来越难以持续。