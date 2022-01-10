王毅强调要拓展好中国斯里兰卡战略合作伙伴关系

中国外长王毅强调，中国和斯里兰卡双方要巩固和拓展好中斯战略合作伙伴关系。

据新华社报道，在斯里兰卡访问的王毅，昨天（9日）在首都科伦坡同斯里兰卡总统戈塔巴雅、总理马欣达共同出席中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年庆祝活动启动仪式。

王毅在仪式上形容中斯两国为守望相助的好朋友、共谋发展的好伙伴，以及相互支持的好兄弟，两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断向纵深发展。

他也呼吁双方要以两国建交65周年暨《米胶协定》签署70周年为契机，弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，共迎挑战、共享机遇、共谋发展，巩固好、拓展好中斯战略合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。中国和斯里兰卡在1952年签署的《米胶协定》下，分别进口斯里兰卡胶片和中国大米。

正面临金融危机的斯里兰卡则请求中国在斯里兰卡债务重组事项提供协助。据路透社报道，斯里兰卡总统戈塔巴雅昨天与王毅会面时，提出这项请求。

斯里兰卡之前为偿还债务，于2017年将汉班托塔港租借给中国，租期99年。此事一度引发“一带一路”倡议是债务陷阱外交的声音，但当地媒体早前报道，戈塔巴雅否认斯里兰卡因中国在该国基础设施建设方面提供协助而陷入债务陷阱。中国方面也曾驳斥“斯里兰卡陷入债务陷阱”的说法。

王毅昨天强调，斯里兰卡是中国在南亚共建“一带一路”的重要方向，并说汉班托塔港吞吐量屡创新高。