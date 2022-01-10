新东方辞退六万员工 俞敏洪“年终总结”刷屏 

中国教培行业龙头企业新东方创始人俞敏洪发文回顾2021年并展望未来转型方向，这份“年终总结”在网络刷屏，“新东方辞退六万员工”的话题昨晚（9日）也一度冲上微博热搜第一。

据澎湃新闻报道，俞敏洪前天（8日）在个人微信公众号撰文写道，“努力工作，努力学习，努力寻找新的方向，这应该会是我2022年的三大主题。”

中国“双减”政策去年落地后，教育培训行业受到较大冲击，新东方也不例外。

俞敏洪透露，新东方去年遇到太多变故，因为政策、疫情、国际关系等原因，很多业务都处于不确定性中。新东方的市值跌去90%，营业收入减少80%，员工辞退六万人，退学费、员工辞退N+1、教学点退租等现金支出近200亿（人民币，约42.5亿新元）。

“过去的半年，在大家的努力下，新东方好不容易生存了下来，还保存了一点实力。”俞敏洪说，在这个过程中，新东方决定全面停止K9的地面和在线培训，去做更多为学生全面成长提供服务的项目，素质、素养、研学、营地教育等，同时决定加大在大学生市场和海外中文市场的投入。

新东方的“新尝试”包括，以香港上市公司为主体的新东方在线，创立东方甄选直播卖货系统，转型为以农产品筛选和销售为核心的电商平台，为全国农民提供产品增值服务，做链接农民和消费者的平台。

另外，新东方还涉足电影投资，尤其是看好励志电影。从去年开始，由新东方投资的新惟影业公司购买了大凉山彝族少年篮球队的故事版权，并参与投资，把故事拍成了电影，有望走进院线。

俞敏洪说，“面向未来，我对大家的要求依然是‘在不确定性中做确定的事情’。”

他进一步解释，所谓不确定性，就是形势和政策还在不断地变化，企业要配合形势和政策的改变，随机应变，寻找符合大政方针的发展机会；所谓做确定的事情，就是永远做有价值、帮助别人、帮助社会进步的事情，也就是“修炼自己，造福他人”。