获提前解疫监港府高官需居家隔离至检测呈阴方可复工

出席港区人大代表洪为民上周一（3日）生日宴的11名香港高官虽然获得提前解除检疫令，却仍需用自身假期在家自我隔离，直至1月22日最后一次检测呈阴性，才能恢复上班。

综合网媒“香港01”、《明报》《星岛日报》等报道，港府昨晚（9日）发新闻稿说，卫生署卫生防护中心昨天公布的初步阳性检测个案中，发现再多一名人士曾在1月3日晚上出席日前有多名政府官员参与的生日宴，为慎重为见，以及把可能出现的传播风险减至最低，行政长官林郑月娥命令11名政府官员用自身假期在家自我隔离，并须按强制检测公告规定，在1月10日、15日和22日接受检测，全部呈阴性方可恢复职务。

洪为民生日宴暴发冠病疫情，多名港府官员因曾出席，在上周五（7日）被要求前往竹篙湾检疫中心接受检疫，但在初步确诊的香港电台普通话台女主持杨子矜被判断为假阳性个案后，卫生防护中心前天（8日）决定，让在宴会当晚9时半前离开的宾客获准提前离开检疫中心。

港府发言人重申：“抗疫须要全社会齐心协力，政府官员更应以身作则，严守纪律，时刻保持高度警觉，避免参与高风险活动。按行政长官要求，行政长官办公室主任陈国基及公务员事务局局长聂德权正就相关官员出席宴会的行为进行调查；在调查工作完成后，行政长官定会不偏不倚对有关官员采取适当行动。”

在家自我隔离的11人，包括财经事务及库务局局长许正宇、警务处长萧泽颐、廉政专员白韫六等。至于生日宴当晚9时半后出席宴会的民政事务局局长徐英伟、入境事务处处长区嘉宏和发展局局长政治助理冯英伦，则继续在竹篙湾检疫中心接受检疫。

据报道，逾30名政府高官和立法会议员被爆出席百人生日派对引发社会哗然，特首林郑月娥7日下令彻查高官与会细节，且指示所有需检疫的官员不宜在检疫期间履行职务。