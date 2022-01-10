中国证监会官员：资本无序扩张不利共同富裕

中国证监会投资者保护局一级巡视员黄明昨天（9日）在一场论坛上说，资本市场违法违规行为会侵害投资者合法权益，资本无序扩张也会带来系统性风险，不利于资本市场发挥促进共同富裕的积极作用，因此，证监会将切实防止资本无序扩张和违法违规“造富”，加强监管、严把资本市场入口关，把保护投资者权益作为监管工作的出发点和落脚点。

据《上海证券报》报道，黄明昨天在第六届新金融高峰论坛上说，为投资者提供更好的投资环境和市场生态，是拓宽居民财产性收入来源，促进居民收入增长和实现共同富裕的重要前提。证监会投保局将坚持建制度、不干预、零容忍，坚持“四个敬畏、一个合力”的监管理念，健全有机立体的投资者保护体系，助力共同富裕。

对此，黄明提出四方面工作重点，一是进一步完善投资者保护的相关制度；二是继续提升投资者教育精准性和有效性；三是健全各类投资者维权机制；四是推进证券纠纷特别代表人诉讼工作持续开展。

就如何强化资本市场的功能发挥，助力共同富裕，黄明说，进一步提高上市公司质量，依法从严打击证券违法活动，切实保护投资者合法权益。以全市场注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放，继续强化资本市场在促进资本形成、科技创新和产业循环方面的重要功能。

他提到，一是要确保全市场注册制改革平稳落地，更好发挥资本市场融资功能。二是要强化内生动力，压实主体责任，推进提高上市公司质量。三是要落实“零容忍”要求，依法从严打击证券期货违法行为。

四是要加强对资本的规范引导，对特定敏感领域融资并购活动从严监管，与相关方共同建立健全防止资本无序扩张的制度机制，为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，有效控制其消极作用。

黄明指出，资本市场对促进共同富裕具有重要意义，要大力推动资本市场改革发展，加快推进多层次资本市场建设，支持上市公司、行业机构做优做强，充分发挥资本市场在促进社会共同富裕上的积极作用。

