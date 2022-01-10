出现确诊患者 港赛马会申请三天闭门竞赛

香港赛马会要求曾与出席港区人大代表洪为民生日宴的初步确诊女子有接触的两名马主缺席昨天（9日）的赛事，并向港府申请未来三个赛马日以闭门方式举行。

综合网媒“香港01”、《明报》等报道，马会透露，得知一名曾在今年1月5日赛事期间进入跑马地马场的会员冠病检测呈初步阳性，并确认有两名会员在同日曾与该会员同处一个厢房，该两名会员均在昨天有马匹出赛并已在沙田马场订座。马会已即时联络两人，并要求其中一人不要在赛事期间进入马场，以及要求另一人即时离开马场。

马会还说，鉴于冠病疫情持续恶化，该会将寻求政府批准进一步限制1月12日、16日和19日的赛事以闭门方式举行，不准任何顾客进场，包括出赛马匹马主、会员及公众。赛事期间只准许持牌者、赛事职员及必须现场工作的人员进入马场，以确保赛事能在坚守诚信的情况下顺利及安全地举行。

马会称，已安排曾在受影响场所工作的员工回家，不会安排他们上班直至另行通知，另已安排受影响员工由昨天起尽快接受病毒检测。

据卫生署卫生防护中心昨天通报，香港录得逾20宗初步阳性个案，其中一名43岁女子曾出席港区人大代表洪为民在湾仔西班牙餐厅举行的生日会。

该女子已接种两剂科兴疫苗，虽未受邀，但与后来确诊的荣源茶行的第二代传人王诗雅一起出席3日的洪为民生日宴。两人当晚约9时半后一同抵达生日会，昨天初步确诊女子10时许离开。该女子4日到荃湾有线电视大楼上班，下午还与三名家人在荃湾广场共进午餐。

该女子5日在荃湾柴湾角熟食中心用午膳，晚上约6时至10时在香港赛马会跑马地会所的会员席，与两人同桌吃晚饭，与同房间另一桌的三名食客不认识。同房两桌食客列紧密接触者。该女子晚上约6时半曾到马场沙圈逗留约10分钟。该地点被纳入强制检测。