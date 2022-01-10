江歌母亲诉刘鑫案一审宣判：赔偿69.6万元人民币

中国女留学生江歌的母亲江秋莲诉刘鑫生命权纠纷案今天（10日）一审宣判，刘鑫被判赔偿69.6万元（人民币，下同，约14.8万新元）。

据山东省青岛市城阳区人民法院官方微博消息，法院对原告江秋莲与被告刘暖曦（原名：刘鑫）生命权纠纷案作出一审判决，被告刘暖曦于判决生效之日起十日内赔偿原告江秋莲各项经济损失49万6000元及精神损害抚慰金20万元，并承担全部案件受理费。 ​​​

据城阳区法院今天发布的信息，法院审理认为，刘暖曦作为江歌的好友和被救助者，对于由其引入的侵害危险，没有如实向江歌进行告知和提醒，在面临陈世峰不法侵害的紧迫危险之时，为求自保而置他人的生命安全于不顾，将江歌阻挡在自己居所门外被杀害，具有明显过错，应当承担相应的民事赔偿责任。

综合考量本案的事发经过、行为人的过错程度、因果关系等因素，法院对江秋莲主张的有证据支持的各项经济损失124万279元，酌情支持49万6000元。对于江秋莲主张的其他经济损失，不予支持。

法院认为，本案中，江歌在救助刘暖曦的过程中遇害，江秋莲失去爱女，遭受巨大伤痛，后续又为赴国外处理后事而奔波劳碌，而刘暖曦在事发后发表刺激性言论，进一步伤害江秋莲的情感，依法应承担精神损害赔偿责任。法院酌情判令刘暖曦赔偿江秋莲精神损害抚慰金20万元。

法院判决书还说，根据现有证据，作为被救助者和侵害危险引入者的刘暖曦，对施救者江歌并未充分尽到注意和安全保障义务，具有明显过错，理应承担法律责任。

法院特别指出，江歌作为一名在异国求学的女学生，对于身陷困境的同胞施以援手，并因此受到不法侵害而失去生命，其无私帮助他人的行为应予褒扬，其受到不法侵害，理应得到法律救济。

刘暖曦作为江歌的好友和被救助者，在事发后非但没有心怀感恩并对逝者亲属给予体恤和安慰，反而以不当言语相激，进一步加重了他人的伤痛，其行为有违常理人情，应予谴责，应当承担民事赔偿责任并负担全部案件受理费。据此，法院依法作出上述判决。

据澎湃新闻报道，江秋莲的代理律师黄乐平在宣判后说，他目前还没有看到判决书，将在和江秋莲沟通后考虑是否上诉，可能在上诉期截止之前那几天，江秋莲会做出表态。

对于判决结果，黄乐平说，“这个判决结果，是律师团队和江秋莲此前沟通认为有可能（出现）的判决结果之一。”

他称，作为原告的代理律师，他认为原告的核心观点和诉求在判决中得到体现，“即我们所主张的‘刘鑫为求自保，致他人生命安全于不顾，将江歌阻挡在住所门外致其被杀害，具有明显过错’这个事情。这是江秋莲和我们律师团队非常看中的。”

据澎湃新闻此前报道，2016年11月3日凌晨，24岁的江歌在日本东京住所门外被室友刘鑫的前男友陈世峰杀害。有质疑者称，江歌的死与刘鑫有关。凶案发生时，在住所内的刘鑫未对江歌施以援手。

日本东京地方裁判所于当地时间2017年12月20日宣判，陈世峰犯故意杀人罪和恐吓罪，被判处有期徒刑20年。

江秋莲于2018年10月15日通过微博表示启动对刘鑫的法律诉讼，青岛城阳区法院2020年3月发布公告称，该院受理原告江秋莲诉刘鑫生命权纠纷一案。

2020年6月5日，该案召开第一次庭前会议，刘鑫方面无一人出席；2020年11月20日，该案召开第二次庭前会议，江秋莲方共举证10组51项证据，提出索赔金额为203万余元。

案件去年4月15日在青岛市城阳区人民法院开庭，未当庭宣判。

青岛市城阳区人民法院上月27日曾发开庭传票传唤江秋莲，称该案定于2021年12月31日上午开庭宣判。但江秋莲和代理律师黄乐平12月30日晚接到法院工作人员通知称，因审判长身体不适，该案原定的开庭宣判暂时取消。