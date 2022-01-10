港本土派政治人物梁天琦据报下周三低调出狱

香港本土派政治人物梁天琦因狱中行为良好，预料将在下周三（19日）上午低调出狱。

据网媒“香港01”引述消息人士报道，香港本土民主前线前发言人梁天琦，因在狱中行为良好，获扣减三分一刑期，如无意外将在本月19日早上离开大屿山石壁监狱。

报道称，由于梁天琦身份敏感，出狱当日势必引来大批传媒追访，当局正商讨方案，包括让梁天琦自行离开监狱，或派出专车接载他至某处，具体情况有待拍板。

消息人士称，梁天琦在狱中行为良好，负责书籍钉装工作，闲时读书、踢足球，与囚友相处融洽，并一直希望尽早离开监狱，与家人团聚。

据接触梁天琦人士估计，梁天琦经历四年牢狱之灾，对很多事情有不同看法，加上自知身份敏感，预料重获自由后会趋向低调。

据报道，梁天琦目前在石壁监狱服刑，起初还押不是独立囚禁的Cat. B监仓，但去年突被调往最高设防级别的Cat. A监仓，里头重门深锁，装有闭路电视监控，囚友绝大部分属极度重犯。

现年30岁的梁天琦是港大学生，2015年加入香港本土民主前线，2016年2月参加立法会新界东补选，以“光复香港时代革命”为竞选口号，最终取得6万6000票。他同年报名参选立法会换届选举被取消参选资格。

梁天琦参与香港本土民主前线发起2016年春节旺角集会，这场集会演变成暴力冲突，参与者以砖头袭击警察，事件造成超过100人受伤。

梁天琦在2018年经审讯后，被裁定一项暴动罪成，连同此前他已承认的袭警罪，两罪合共被判囚六年。

2019年反修例风波期间，不少示威者叫喊“光时”口号，梁天琦同年7月在狱中发公开信，指港人已展示无比勇气，改写历史，恳请大家不要被仇恨支配自己，“在危难中更要始终保持理性的思考”。