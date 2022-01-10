选战失败朱立伦该下台？江启臣：党的成败荣辱与共

台湾在野的国民党接连在“罢昶”、立委补选落败，党主席朱立伦第一时间未出面负责引发炮轰，对于朱立伦是否该承担责任下台，前主席江启臣今天（10日）说，他做为前主席，不对此做任何评论，但党是大家的，他作为党员和党籍立委，党的成功失败都荣辱与共。

综合台湾《联合报》、中时新闻网报道，江启臣今天上午陪同补选落败的颜宽恒谢票时说，“每个人都有该负担的责任”，他作为党员、立委就是“尽我该尽的责任”。

他称，国民党做为在野党，就是全力做好监督、制衡，这是民主过程中民众对在野党的期待，不论输赢，都必须面对，也都应检讨、想办法改进。

他也说，在野党在民主过程中应该被听到、被看见，在野党“该打就打、该战就战”，如果没做好监督制衡，怎么有可能执政？

至于此次补选是否影响今年的地方选举，江启臣说，在野党没有任何怀忧丧志的权力，每次的竞争、选战都必须“归零思考、从新思考”，革命都没有一次成功的，更何况选举。

他还说，比赛胜负是兵家常事，但不管胜负都要面对、检讨和改进，必须要用这种态度来面对即将面临的挑战和难关。

台中市第二选区深绿的基进党前立委陈柏惟去年10月被罢免，该区立委在昨天补选，立委林昶佐罢免案也在同日进行投票。

执政的民进党倾全党之力，让空降的台中市第二选区立委提名人林静仪以近8000票打败在当地深耕30年的在野国民党立委候选人颜宽恒；台北市中正和万华区选出的亲绿无党籍立委林昶佐罢免案，也因投票未达罢免门槛顺利保住席次。

朱立伦昨天在国民党遭民进党双杀后却未现身，而是由该党文传会主委兼发言人凌涛出面发言，引发外界炮轰，有人点名朱立伦应负责，甚至有声音称要让前高雄市长韩国瑜取代朱立伦。

新北市长侯友宜今天对此回应说，现阶段以防疫最重要，不要气馁，好好努力，“为国家为人民努力做事才是最实在的”。

他还说，防疫是全民关心的，好好做事才能赢得民意选择，现阶段将防疫做好才是最重要的本分。

对于国民党此次双输，台湾文化大学广告系教授钮则勋昨天接受《华视新闻》专访时评论说，“绿拉长尾，蓝陷骨牌”。

钮则勋说，台中补选及“罢昶”都是民进党赢，绿营继去年公投大胜，加上这次连胜，已经形成长尾效应；反观蓝军，公投及这次战役连败，骨牌效应已形成，甚至可能冲击年底原本乐观的选情。

钮则勋认为，面对接连败选，朱立伦可能会面临逼宫困境，国民党茶壶风暴或将再起。选战胜选关键在于把票扩及中间选民、进取对手浅色选民，若国民党无法跳出同温层，不仅2022地方选举不好选，连2024年总统大选都不用想了。