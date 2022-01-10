伊利居胡润首份中国民企可持续发展百强榜榜首

胡润研究院今天（10日）发布首份中国民营企业可持续发展百强榜，乳业巨头伊利位居榜首，电信设备巨企华为和房地产集团碧桂园分列第二和第三。

胡润百富官网今天刊发《2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜》，列出了100家最符合联合国17个可持续发展目标的中国民营企业，即总部在中国内地的非公有制企业。伊利、华为和碧桂园分列三甲，海尔智家、中国平安保险和复星国际并列第四。

据胡润研究院刊发的报告，以药明康德、迈瑞生物为代表的医药保健行业企业进入百强最多，有13家；其次是以阿里巴巴、腾讯为代表的大众网络服务行业，有10家。以比亚迪、长城为代表的汽车行业，和以碧桂园、世茂为代表的房地产行业各有七家企业进入百强。

根据报告，联合国制定的17个可持续发展目标包括无贫穷，性别平等，气候行动等，有169个具体目标，旨在2030年前以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。

本次榜单调研范围为“胡润中国500强民营企业”，即中国最具价值的民营企业500强。根据《2020胡润中国500强民营企业》的上榜门槛为230亿元人民币（约49亿新元），上榜企业总价值达到56万亿，相当于中国全年GDP的近六成，平均价值达到1100亿元。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“碳中和与可持续发展受到全球关注，在此背景下，我们制作了《2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜》，希望这份榜单能给中国的民营企业一些参考，哪些企业目前在联合国17个可持续发展目标方面做得比较好，鼓励更多的企业考虑可持续发展，这与胡润百富推动‘向上向善’的理念高度一致。”