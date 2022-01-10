朱立伦露面致歉：会一肩扛起失败和责难

在立委补选和罢免案结果出炉后沉寂一个晚上的国民党主席朱立伦，今早（10日）公开露面。朱立伦对于国民党的表现不如理想向支持者致歉，并说会一肩扛起所有失败和责难。

综合台湾联合新闻网、苹果新闻网和中时新闻网报道，朱立伦早上现身台南一座庙宇与国民党籍民意代表和里长座谈，之后上香。

朱立伦就投票结果做出回应时，先沉默了大约五秒。他告诉在场记者，他在投票结果出炉后，第一时间打电话给落选的国民党籍补选候选人颜宽恒和党公职人员，对他们的努力致谢，并强调国民党对于民主制衡的道路绝不终止，会继续努力。

朱立伦强调，国民党的脚步不能停止，因为面对最重要的2022选举，国民党一定要全力以赴，倾听基层的声音，尽快布局与提出候选人。

朱立伦被问及，为何没有出席国民党在投票结果出炉后召开的记者会。他并没有对此做出回应，但重申国民党在民主制衡方面的脚步绝对不能停下。

对于颜家在补选地点台中经营多年，但是颜宽恒不敌民进党籍候选人林静仪，这对国民党而言是否会是一种警讯，朱立伦回应时说，国民党必须要更努力，争取更多中间选民的认同，更很多年轻人的认同，更多浅蓝的选民愿意站出来。

朱立伦呼吁国民党团结，而不是每天沉浸在互相指责或攻击中。