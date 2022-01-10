代表中国频夺冠 中美混血运动员上热搜

北京冬奥倒计时之际，中美混血、自由式滑雪“天才少女”谷爱凌当地时间8日在国际雪联自由式滑雪世界杯美国猛犸山站夺得U型场地项目冠军，同时以该赛季世界杯U型场地项目四站全胜的成绩，获得象征该项目赛季总冠军的水晶球。
综合环球网、央视网、新民晚报等报道，在国际雪联自由式滑雪U型场地世界杯最后一站中，谷爱凌成功完成两个空中转体900度的高难度动作，以97.5分的赛季最高分斩获冠军。
这是谷爱凌自去年12月赛季首秀以来，在短短36天时间里斩获的第六个冠军。2021年12月5日开始，她先后在自由式滑雪大跳台世界杯美国斯廷博特站、自由式滑雪U型场地世界杯美国铜山站、美国DewTour赛、自由式滑雪U型场地世界杯卡尔加里站（两次比赛）以及自由式滑雪U型场地世界杯猛犸山站获得第一名。
亮眼的成绩将谷爱凌推上热搜，谷爱凌昨日只发表一条微博，就吸引100多万阅读量，她也获得不少网民支持：“每天除了夺冠还是夺冠”、“我们公主简直太牛啦”、“北京欢迎你”。多家中国官媒也相继报道谷爱凌的夺冠新闻。
在中国一些城市的商场外墙上，可见谷爱凌的代言广告。她此前已与元气森林、雅诗兰黛、科勒、凯迪拉克、瑞幸咖啡、中国银行等多家中外企业签约。
目前正值中国力推冰雪运动为冬奥造势之际，谷爱凌代表中国在国际滑雪赛事大放异彩，可谓踩在风口上，不仅有可能代表中国在冬奥舞台上再摘奖牌，她亮丽的外形、流利的中英文表达、已积累的人气更能为北京冬奥宣传代言。
值得一提的是，谷爱凌是出生于美国的混血儿，父亲是美国人，母亲谷燕是来自中国北京的前滑雪教练。谷爱凌从小在美国接受教育与滑雪训练。
谷爱凌的国籍一直备受争议，目前没有消息证明她已放弃美国国籍。2019年6月，谷爱凌在国际滑雪联合会更改国籍为中国后开始代表中国参赛。她的目标是代表中国参加来临冬奥会，而奥林匹克宪章第41条允许双重国籍或多重国籍。
谷爱凌去年接受《南华早报》访问时说：“没有人能否认我是美国人，没有人能否认我是中国人。”
在中美关系紧张、美国已宣布外交抵制冬奥之际，谷爱凌在冬奥会中的表现与角色独具意义。