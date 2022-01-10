代表中国频夺冠 中美混血运动员上热搜

北京冬奥倒计时之际，中美混血、自由式滑雪“天才少女”谷爱凌当地时间8日在国际雪联自由式滑雪世界杯美国猛犸山站夺得U型场地项目冠军，同时以该赛季世界杯U型场地项目四站全胜的成绩，获得象征该项目赛季总冠军的水晶球。

综合环球网、央视网、新民晚报等报道，在国际雪联自由式滑雪U型场地世界杯最后一站中，谷爱凌成功完成两个空中转体900度的高难度动作，以97.5分的赛季最高分斩获冠军。

这是谷爱凌自去年12月赛季首秀以来，在短短36天时间里斩获的第六个冠军。2021年12月5日开始，她先后在自由式滑雪大跳台世界杯美国斯廷博特站、自由式滑雪U型场地世界杯美国铜山站、美国DewTour赛、自由式滑雪U型场地世界杯卡尔加里站（两次比赛）以及自由式滑雪U型场地世界杯猛犸山站获得第一名。

谷爱凌在国际雪联自由式滑雪世界杯美国猛犸山站赛事中飞跃。（法新社）

亮眼的成绩将谷爱凌推上热搜，谷爱凌昨日只发表一条微博，就吸引100多万阅读量，她也获得不少网民支持：“每天除了夺冠还是夺冠”、“我们公主简直太牛啦”、“北京欢迎你”。多家中国官媒也相继报道谷爱凌的夺冠新闻。

谷爱凌（中）在国际雪联自由式滑雪世界杯美国猛犸山站的颁奖台上与其他选手合影。（法新社）

在中国一些城市的商场外墙上，可见谷爱凌的代言广告。她此前已与元气森林、雅诗兰黛、科勒、凯迪拉克、瑞幸咖啡、中国银行等多家中外企业签约。

目前正值中国力推冰雪运动为冬奥造势之际，谷爱凌代表中国在国际滑雪赛事大放异彩，可谓踩在风口上，不仅有可能代表中国在冬奥舞台上再摘奖牌，她亮丽的外形、流利的中英文表达、已积累的人气更能为北京冬奥宣传代言。

谷爱凌代言京东的宣传海报。（谷爱凌微博）

谷爱凌代言安踏与京东的宣传海报。（谷爱凌微博）

值得一提的是，谷爱凌是出生于美国的混血儿，父亲是美国人，母亲谷燕是来自中国北京的前滑雪教练。谷爱凌从小在美国接受教育与滑雪训练。

谷爱凌的国籍一直备受争议，目前没有消息证明她已放弃美国国籍。2019年6月，谷爱凌在国际滑雪联合会更改国籍为中国后开始代表中国参赛。她的目标是代表中国参加来临冬奥会，而奥林匹克宪章第41条允许双重国籍或多重国籍。

谷爱凌去年接受《南华早报》访问时说：“没有人能否认我是美国人，没有人能否认我是中国人。”

在中美关系紧张、美国已宣布外交抵制冬奥之际，谷爱凌在冬奥会中的表现与角色独具意义。