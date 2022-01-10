被指办百人宴 香港消防处称严守防疫条例

香港消防处据传上周主办百人聚餐，有多个部门高管赴宴。消防处受询时证实此事，但称活动仅邀请长官会会员和少数宾客，并严守防疫条例。

据香港《明报》引述匿名消息人士报道，消防处上周二（4日）中午在尖沙嘴消防局大楼四楼的消防处长官会社内举行百人聚餐午宴，赴宴者包括消防处处长梁伟雄、建筑署长何永贤等高官。

报道称，消防处受询时未回复与会者人数，仅称活动只邀请长官会会员及少数嘉宾，并严格按照防疫规例进行，所有参与午宴者在非进食时均戴口罩。

消息人士指称，“政府永远都是讲一套做一套”，并认为消防处没以身作则，知法犯法，“莫非想爆消防高官群组？”

据报道，除消防处处长梁伟雄和建筑署署长何永贤外，其他赴宴者包括警务处油尖区指挥官杨文彬、深水埗区指挥官吴乐俊、九龙城民政事务专员蔡敏君、深水埗民政事务专员黄昕然、深水埗区环境卫生总监许志平，以及行政会议成员叶国谦和立法会议员杨永杰等。

香港在上月底出现奥密克戎变异病毒株传播链后，抗疫官员和专家均呼吁公众避免大型聚会，言犹在耳即爆出港区人大代表洪为民生日宴港府高官和立法会议员到贺事件。

呼吸系统科专科医生梁子超指出，这次消防处午宴或只是冰山一角。

他认为，政府低估第五波疫情的爆炸性，7日收紧防疫措施前仍是“马照跑、舞照跳”，而高官聚会反映政府和市民没有危机感，他们不知道当时已面对疫情暴发危机，而政府更应该带领公务员以身作则，减少外出及社交聚会等。

叶国谦承认当日出席消防午宴，称自己坐的是长桌，宴会约一小时，估计约100人出席，包括消防处长。

对于香港食卫局长陈肇始上月底已呼吁市民尽量避免参与高风险的大型活动，叶国谦称自己判断当时疫情已经转好，不觉得有这么大的危险，并说活动早几星期前定下，不容易取消。他还称若洪为民邀他赴生日会，他也会出席。

杨永杰说，当日应朋友邀请出席，入场前要先扫针卡及安心出行，每桌之间有分隔。据他观察，所有人均戴口罩。被问到聚会人数是否过百，他说没这么多，估计只有约50人。

建筑署证实，署长何永贤出席聚餐。食环署证实，深水埗区环境卫生总监许志平及该区一名卫生总督察应邀赴宴。民政事务总署称，两名民政事务专员黄昕然与蔡敏君及三名民政处人员应邀出席该午餐例会。