中国官媒发图揭示天津疫情暴发前一周人员流向

紧邻北京的天津市暴发疫情，并出现首批本土传播的奥密克戎病例，中国官媒《人民日报》下属的《健康时报》根据百度迁徙地图报道称，天津疫情暴发前一周，即1月1日至7日的七天时间内，天津迁出人口主要目的地集中在北京市、河北省的廊坊市、唐山市等。

报道称，天津本轮疫情，是截至目前奥密克戎在中国国内引发本土感染病例最多的一次。百度迁徙地图显示，1月1日至7日的七天时间内，除了1日和2日，天津迁出人口主要目的地占比最高的均为北京市。

据健康时报统计，天津市迁出地排名前五的其他城市基本集中在河北省廊坊市、唐山市、沧州市和保定市。

按照省、市来看，天津市迁出的主要目的地依然集中于北京市和河北省，此外还包括山东省德州市和济南市等。

天津官方昨天披露，当地疾控中心前天深夜完成基因组测序后，确认两起奥密克戎病例，两人都没有津外旅居史。天津本轮疫情截至昨晚9时累计已有40名阳性感染者。

中国多地已发布对天津迁入人员的防控措施。天津距北京不到150公里，两地人员往来频密，北京市疾控中心昨天要求对天津进京或返京人员严格落实防控措施，要求曾在2021年12月23日或之后途经天津市的人员，主动报告社区、单位、宾馆等，配合健康监测、核酸检测等。

北京市疾控还建议，北京市人员非必要不去天津，天津人员非必要不来北京，建议京津通勤人员居家办公。

河北省石家庄市昨天也发布通告称，当天起所有来石返石人员须持48小时内核酸检测阴性证明，并向所在单位、社区报备；秦皇岛市也发布了迅速开展天津市来返秦人员排查管控工作的紧急通告；唐山市昨天提醒称，近14天有天津市等地旅居史的来唐返唐人员等，须第一时间向所在社区、工作单位或所住酒店报备，并尽快开展核酸检测。

此外，河南安阳市官方已通报称，当地发现两起奥密克戎本土个案，与天津现有疫情属于同一个传播链。