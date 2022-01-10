恒大集团五年内将总部迁回广州

中国恒大集团创办人许家印在不足五年时间，将集团总部由深圳搬回了广州。

据澎湃新闻今天（10日）引述知情人士报道，恒大集团已从深圳总部大楼搬离，目前深圳总部大楼“恒大集团”的牌子也已被拆掉。

知情人士透露，恒大集团已经在2021年12月份从该大楼退租，将总部搬回了广州。

报道称，早在2017年12月19日，两幅位于深圳南山区深圳湾超级总部基地、挂牌总价86.89亿元人民币（约18.47亿新元）的地块被中国恒大和万科分别收入囊中。

恒大集团当时获得的土地面积10376.82平方米，总建筑面积28.92万平方米，挂牌起始价55.52亿元，土地使用年限30年，为商业服务业用地。建成后，其中8.68万平方米的办公面积部分可按规定销售，物业用房全体业主共有，其余部分自规划验收之日起15年内不得转让，其中文化设施用房届满后限整体转让。

据报道，恒大集团在2017年年中已经正式将总部从广州市搬迁至深圳市。

2017年6月1日，成立于1996年6月24日的恒大地产集团有限公司的注册地更改为深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心3901房，注册资本由28.78亿元变为33.83亿元。

当时，恒大集团总部所在地为深圳湾超级总部基地位于深圳红树湾豪宅区。整体看来地处整个深圳市的中心区域。超级总部基地由滨海大道、深湾一路、深湾五路、白石三道、白石路围合而成，总用地面积117.4公顷，建设规模总量高达450万至550万平方米。