王毅：坚定支持哈萨克斯坦维稳止暴

中国国务委员兼外长王毅今天（10日）同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话。王毅说，他要再次表明，作为哈萨克斯坦永久全面战略伙伴，在事关哈前途命运的关键时刻，中方愿对哈方维稳止暴表达坚定支持。

新年伊始，因天然气价格大幅上涨，哈萨克多地发生抗议示威，几天内演变成大规模骚乱，多地出现骚乱者冲击政府机构的情况。总统托卡耶夫5日签署总统令，宣布全国进入紧急状态。来自俄罗斯领导的集体安全条约组织（CSTO）部队6日迅速抵达哈萨克，协助这个中亚油产大国恢复秩序。

据中国外交部网站上的信息，王毅强调，三天前，中国国家主席习近平向托卡耶夫总统致口信，公开表达支持，充分体现了中哈永久全面战略伙伴关系的高水平，也再次印证了危急时刻两国安危与共的深厚情谊。中方愿同哈方共同落实好两国元首达成的重要政治共识，并愿尽己所能向哈方提供必要支持和帮助。

托卡耶夫宣布1月10日为全民哀悼日，以纪念在暴乱中各地众多的死难者。当地时间8日凌晨，托卡耶夫也在社交媒体发文，重申绝不会与恐怖分子谈判，暴徒必须被消灭。

王毅说，值此哈萨克斯坦全国哀悼日之际，中方愿向哈打击暴恐而牺牲的一线执法人员表示敬意，向无辜死伤者表示哀悼和慰问。

他说，此次哈突变生乱表明，中亚地区形势仍面临严峻挑战，也再次证明某些外部势力并不希望我们这个地区和平安宁。作为邻国，我们比任何人都希望中亚保持长期稳定，实现发展振兴。

王毅提到，中方愿同哈方加大执法、安全部门合作，加大反干涉双边合作，维护两国政治制度和政权安全，预防和反对任何“颜色革命”图谋，共同反对任何外部势力的干涉渗透；确保中哈合作重大项目安全和顺利运营，相信哈方将切实保障在哈中方机构和人员安全。