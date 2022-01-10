河北省人大常委会原副主任宋太平被开除党籍，移送检察机关审查起诉，是今年首个被处分的中管干部。

中共中央纪委国家监委网站今天（10日）发布通报称，中央纪委国家监委日前对宋太平严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，宋太平丧失理想信念，背弃初心使命，纪法意识淡漠，无视中央八项规定精神，多次接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排，违规出入私人会所；组织原则缺失，卖官鬻爵，不按规定报告个人有关事项，在组织谈话时不如实说明问题；收受名贵字画等财物，违规从事营利活动；以权谋私，利用职务便利为他人在工程承揽、企业经营、职务晋升等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报还说，宋太平严重违反中共组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不收敛不收手，性质恶劣，严重破坏当地政治生态，应予严肃处理；经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予宋太平开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

现年66岁的宋太平曾任河北省人事厅厅长、张家口市委书记、保定市委书记等职，2012年1月改任省人大常委会副主任，去年7月落马。