港病毒学家：奥密克戎更容易感染儿童但原因不明

香港大学病毒学家金冬雁说，奥密克戎变异毒株在国外的感染数据显示，儿童更容易受感染，但出现此情况的原因还不明确。

天津是中国大陆最早出现奥密克戎变异毒株本土病例的城市，对于感染者分析目前还缺乏数据。金冬雁主要依据国外儿童感染情况来判断。

金冬雁接受澎湃新闻网采访时说，奥密克戎在儿童的致病性方面其实没比过去的毒株高很多，但因为受感染的儿童人数更多，住院的儿童也更多。天津这次奥密克戎变异毒株在儿童中暴发感染的情况印证了这一点。

天津首次迎战奥密克戎本土疫情，从前天（8日）报告两例阳性感染者（一名托辅机构人员、一名小学生），截至昨晚（9日）9时，天津已经报告40例阳性感染者。其中22例阳性感染者是学生，占目前报告阳性感染者的55%。

金冬雁分析，目前还不清楚是不是奥密克戎的特性导致儿童感染数量上升。比如是否因为奥密克戎在儿童上呼吸道更容易复制，这些都还没有明确的结论。

他认为，还有一些更确切因素，比如儿童冠病疫苗接种比例更低、学生冬季在密闭空间上课，容易发生聚集性传播。

从此前公布的接种数据来看，天津市疫苗接种率并不低。天津市卫健委主任顾清透露，截至去年12月13日，天津市共接种冠病疫苗2839.8万剂次，12岁以上人群首针接种率达94.9%，全程接种率达93.9%。3至11岁儿童的冠病疫苗接种情况尚未披露。

鉴于儿童感染奥密克戎病毒的风险，金冬雁建议风险地区学校尽快放假，避免学校发生聚集性疫情。他也建议加快研发针对奥密克戎变异毒株的冠病疫苗，并应该考虑给儿童接种冠病疫苗加强针。