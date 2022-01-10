下午察：奥密克戎风险逼近北京

冬奥奥运会、春运大潮即将来临之际，中国境内首次出现奥密克戎社区传播，地点就在毗邻首都北京的天津，拉响了中国抗疫工作新一轮警报。

天津在上周六（8日）发现两起源头不明的奥密克戎本土病例，一位是29岁的托辅机构工作人员，另一位是10岁的小学生，两人属于同一传播链。

此后，天津的感染者不断增加，7日至9日的确诊病例已升至40起，其中，23人为儿童。截至目前，天津这一轮疫情是奥密克戎在中国引发本土感染病例最多的一起。

天津市疾病预防控制中心副主任张颖在8日的新闻发布会上表示，病例至少已经传播了三代，并可能在社区里已经持续传播了一段时间。

有近1400万人口的天津昨天启动全员核酸检测。这是继西安、郑州后，中国又一座人口超1000万的大城市在本轮疫情中启动全员核酸检测。

民众在9日于天津市西青区大寺镇接受核酸检测。（中新社）

《环球时报》引述不具名免疫学专家表示，社区感染的范围估计比较大，从西安的经验看，随着全员核酸检测的开展，病例数有可能会大幅增加，预计天津本次疫情的感染数很可能会超过100起。

奥密克戎今天证实已跨省传至河南安阳。安阳市官方通报，当地发现两起奥密克戎本土个案，与天津现有疫情属于同一个传播链。感染源为上月28日从天津市津南区返回安阳市汤阴县的一名在校大学生。

河南安阳滑县居民8日接受核酸检测。（法新社）

天津距离北京不到150公里，两地人员往来频密，奥密克戎的风险相信正逼近京城。

据津云微信公众号，中共天津市委书记李鸿忠9日在视讯会议上通报疫情情况，强调要全力阻断疫情传播管道，坚决筑牢首都北京疫情防控“护城河”。他在津南区检查指导疫情防控工作时还说，天津市疫情防控已处于“关键时刻”，要把疫情溯源作为最紧迫、重要的工作。

天津迁出人口集中在北京

为防天津疫情外溢至北京，天津市9日发布通告，严格管控进京通道。铁路、客运站及高速路口要设立卡口或专用通道，对于离津进京人员要核验48小时内核酸检测阴性证明和健康码绿码。

北京市疾控中心昨天要求对天津进京或返京人员严格落实防控措施，要求曾在去年12月23日或之后途经天津市的人员，主动报告社区、单位、宾馆等，配合健康监测、核酸检测等。

北京市疾控中心也要求北京市人员非必要不去天津，天津人员非必要不来北京，建议京津通勤人员居家办公。

但目前还不知道，阻断人员赴京的通报是否来得够及时。

据《健康时报》报道，百度迁徙地图显示，天津疫情暴发前一周，即1月1日至7日的7天时间内，天津迁出人口主要目的地主要集中在北京市、河北省廊坊市、唐山市等。7天时间内，除1月1日和1月2日外，迁出地占比最高的均为北京市，而据健康时报记者统计，天津市迁出地排名前五的其他城市基本集中在河北省廊坊市、唐山市、沧州市和保定市。

按照省、市来看，天津市迁出的主要目的地依然集中于北京市和河北省，除此之外，还包括山东省德州市和济南市等。

《健康时报》根据百度迁徙地图报道称，天津疫情暴发前一周，天津迁出人口主要目的地集中在北京市、河北省的廊坊市、唐山市等。图上可见密集的迁出轨迹。（取自微博）

据《环球时报》报道，一位要求匿名的免疫学专家表示，目前看天津疫情存在很大的不确定性。由于在天津和北京之间每天都有大量的通勤者，如果控制不好可能会直接影响到北京，甚至冬奥。

武汉大学医学部病毒研究所教授杨占秋也表示，目前尚不知此轮病毒潜伏了多久，病毒是随着人员流动而传播的，天津此轮疫情蔓延到其它省份的可能性也完全存在。

分析：冬奥入境人员肯定带入奥密克戎

传播威力极强的奥密克戎病毒入侵社区，且存在未能探明的社区传播链，加之距离北京冬奥开幕只剩不到一个月的时间，届时将有数以千计的人涌入，这都给中国冠病“清零”工作带来艰巨挑战。冠病疫情在中国暴发至今已约两年，但尚未与奥密克戎正式开战。

即使天津此轮疫情不传入北京，冬奥会也可能成为一个破口。据德国之声上周五（7日）报道，分析人士认为，当前全球疫情形势严峻，冬奥入境人员将奥密克戎变种带入冬奥防疫“泡泡”几乎是板上钉钉的事。当局未具体透露一旦冬奥“泡泡”内出现大规模疫情，应对预案是什么。

按照北京冬奥组委会的计划，参赛运动员、教练员以及各国工作人员将会在一个和外界基本隔绝的环境中接受"闭环式管理"，也就是生活在一个由居住地、比赛训练场、新闻中心组成的防疫"泡泡"中。相关“泡泡”模式上周已经开启，要求相当严格，北京警方还提醒居民，若与冬奥专用车辆发生交通事故，切勿直接给予协助，以免戳破泡泡。

工作人员今天在北京冬季奥运会媒体中心进行消毒。（路透社）

灭活疫苗有效性受关注

面对来势汹汹的奥密克戎，中国使用的科兴、国药等灭活疫苗对抗奥密克戎的有效性也得受到关注。

两个星期前，德国冠状病毒研究领域的权威学者德罗斯滕也说，由于中国既没有足够的自然感染痊愈者，其使用的灭活疫苗从目前数据来看，针对奥密克戎变种的保护率也不如信使核糖核酸（mRNA）疫苗，因此十分担心中国的防疫形势。

第一财经的报道也说，一项去年晚些时候发表的国药疫苗研究显示，三剂灭活疫苗对中和奥密克戎变异株的有效性弱于对冠病原始毒株的中和效力。香港大学微生物学家袁国勇等研究人员研究发现，接种两剂科兴疫苗无法产生能够中和奥密克戎的抗体。

世卫组织负责冠病病毒感染事件管理的官员阿卜迪则表示，研究表明，中国国药和科兴等新冠疫苗可预防奥密克戎变异株导致的重症住院风险，预计疫苗对重症住院患者的保护力将继续维持。

2021年5月11日，位于北京大兴的北京科兴中维生物技术有限公司生产车间内，工作人员对疫苗进行包装。（中新社档案照）

“动态清零”不动摇

西安疫情暴发初期，因实施封城等严格措施而出现居民生活物资供应短缺、医院拒绝接诊孕妇等管理混乱的局面，民众怨声载道。天津暴发传播力更强的奥密克戎冠病疫情，封城的隐忧又浮现，引起部分外媒对中国冠病清零政策的质疑。

但中国官方已一再释放信息，表明“动态清零”政策不动摇。据中共中央纪委国家监委网站报道，复旦大学公共卫生学院教授姜庆五表示，“动态清零”是中国控制疫情的“法宝”，“动态清零”不管从现实效果还是社会效果来看，都是最正确的决策，应对奥密克戎，同样要坚持这一方针不动摇。

《人民日报》7日刊发题为《坚持“动态清零”不动摇》的评论文章称，“动态清零”较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，能够让中国以最小成本取得最大成效，有力保障群众生命健康和经济社会发展。

天津市截止目前并未实施全面封城，疫情防控指挥部将20余个居民小区划为封控区，实行“域封闭、足不出户、服务上门”管控措施。受这轮疫情波及的主要地区，津南区辛庄镇和咸水沽镇除上述封控区外的其他区域皆为管控区，实行“不出管控区、严禁聚集”措施，每户家庭每两天可派一人外出购买必要生活用品，其他家庭成员非必需不外出。

据《环球时报》报道，多名天津市民表示，由于担心社区封闭管理，天津9日上午的菜市场和超市出现了抢购食品现象。

有了西安的前车之鉴，天津据报已启动群众生活供给保障联动应急响应机制，批发市场、超市蔬菜库存量由供应全市两天水平提高至三至四天，米面油存量由20天水平提高至30天。

西安市回应舆情滞后，落得被动挨批，天津市则主动向市民温馨喊话，先打打心里预防针。

中共天津市委、天津市人民政府今天（10日）发布了“致全市父老乡亲的慰问信”说：“我们深知工作中一定还有很多不尽完美、不如人意的地方，还有很多考虑不周之处，我们在此谨向大家的理解包容致以诚挚的敬意和感谢。”

每一波疫情，既是对一个城市管理水平的考验，也是对国家既定政策路线的一次考验。