王毅与俄外长通话：中俄绝不能让中亚生乱生战

中国国务委员兼外长王毅在与俄罗斯外长拉夫罗夫通话谈哈萨克斯坦局势时说，中俄绝不能让中亚生乱生战。

据中国外交部网站报道，王毅昨（10日）晚同拉夫罗夫通话，双方重点就哈萨克斯坦局势交换意见。

拉夫罗夫介绍了集体安全条约组织特别峰会对哈局势作出的评估，称越来越多的信息表明，哈当前乱局是外部势力精心策划的暴动，这也是托卡耶夫总统本人和哈方的看法。集安组织应哈方请求派出维和部队采取行动，目前哈局势得到明显改善。

王毅说，中国国家主席习近平已专门向托卡耶夫致口信，公开表示中方坚决反对外部势力蓄意在哈制造动荡、策动“颜色革命”。中方认同托卡耶夫总统对哈暴恐事件的性质判断，支持集安组织在尊重哈萨克斯坦主权前提下，协助哈方打击暴恐势力，为哈恢复稳定发挥积极作用。

王毅说，中俄作为联合国安理会常任理事国和中亚国家的友好邻邦，绝不能让中亚生乱生战。双方应当持续深化协调配合，反对外部势力干涉中亚国家内政，防范“颜色革命”和“三股势力”作乱；发挥各自优势，帮助中亚国家抗击疫情、发展经济，努力消除滋生动荡的社会土壤；支持上海合作组织同集安组织加强协调配合，共同有效应对地区安全面临的各种挑战。

哈萨克斯坦爆发大规模反政府骚乱，俄罗斯已应哈萨克斯坦要求派兵到当地稳定局势。俄总统普京周一称，俄罗斯领导的集体安全条约组织（CSTO）军事联盟不会允许其成员国政府在“颜色革命”中被推翻。