中国据报从伊朗委内瑞拉买更多石油 享低价之利

中国在2021年加大力度进口伊朗和委内瑞拉原油。这两个国家被美国制裁，石油价格低廉。

据彭博社报道，市场情报公司Kpler的数据显示，2021年中国的原油加工商被观察到从伊朗和委内瑞拉进口了3.24亿桶原油，比前一年增加了约53％。这是自2018年中国从这两个国家进口3.52亿桶原油以来的最高水平。

彭博社指出，中国买家，特别是民营炼油商，受益于华盛顿对伊朗和委内瑞拉的强硬立场，在亚洲其他地区同行早就停止购买之后，他们继续采购两国的石油。非美国实体一旦被认定违反制裁规定，可能会被禁止进入美国金融系统或美国资产遭冻结，但这些风险并没有阻止他们的行动。

大量未售出的船货，国际价格上涨，使得两个受制裁国家的原油价格相对较低，加之中国政府发布了更多原油进口配额，刺激了民营炼油厂加大采购。这些交易通常不会出现在官方海关数据中。

Braemar ACM Shipbroking Pte Ltd.的苏伊士以东油运研究负责人辛格（Anoop Singh）说：“这种飙升是由原油价格上涨引发的，这使得伊朗原油运到中国的价格，据称便宜了高达10％。”他说：因为试图与伊朗达成核协议，美国还放松了对制裁的制裁执法。