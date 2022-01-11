西安部分封控区将逐步调整管控等级

西安市昨天召开疫情防控新闻发布会通报该市疫情防控工作的相关情况。据介绍，该市封控区、管控区将逐步调整管控等级，需要同时满足三个条件，分别是近14天该区域内无新增病例或无症状感染者；该区域内最后一名密切接触者转运至集中隔离场所超过14天，核酸检测为阴性，若已转运至集中隔离场所的密切接触者确诊后，该区域有新增的密切接触者，则解封时间以新增的密切接触者转运时间重新计算；解封前两天，该区域内所有人员完成一轮核酸筛查，均为阴性。

根据中新网报道，西安通过实施各项严格的管控措施后，此轮疫情整体平稳，并向好发展，总体呈动态下降态势，风险区域在逐步减少，社区病例趋于动态清零状态，全市疫情得到了有效控制。

西安市卫生健康委副主任张波昨天下午在新闻发布会上说，该市封控区、管控区、防范区的调整按照“谁划定、谁调整”的原则，坚持梯次推进，由轻及重，由点到面，规范有序调整防控措施。

封控区满足上述三个条件后，由社区(村)向街道办(镇)提出调整申请，街道办(镇)进行初审后向区县、开发区指挥部提交申请，由各区县、开发区指挥部组织专家进行评估，作出结果认定报市指挥部备案后，各区县、开发区宣布调整管控措施。

管控区满足上述三个条件后，由街道办(镇)向区县、开发区指挥部提出调整申请，由各区县、开发区指挥部组织专家进行评估，作出结果认定报市指挥部备案后，各区县、开发区宣布调整管控措施。

防范区的调整需要满足一个条件，即区县、开发区内封控区、管控区全部解封解控。满足这个条件后，由各区县、开发区指挥部组织专家进行评估，作出结果认定报市指挥部备案，转入常态化疫情防控。

此外，本轮疫情以来从未出现过病例的区县、开发区，组织专家开展风险评估，作出结果认定报市指挥部备案后，全区域直接转为常态化疫情防控；近14天无新增病例或无症状感染者的区县、开发区，解封后按照“人可出户，不出小区”的原则，设置7天过渡期，期满后组织专家开展风险评估，作出结果认定报市指挥部备案后，全区域转为常态化疫情防控；病例数较多的重点区县、开发区暂不调整。

张波介绍说，目前部分封控区、管控区会根据疫情防控实际，经综合研判后逐步调整管控等级。封控区、管控区调整后，按照“解封不解防”的原则，坚持管控措施持续从严，毫不松懈地落实防范区的管控要求，实行“个人防护、少出不聚”，严格限制人员聚集，严格落实进入室内公共场所预约错峰、测温、扫码、戴口罩等措施。提倡线上办公，从严控制聚会、聚餐。餐馆、公共食堂不提供堂食，文化娱乐体育场所、培训机构等暂停营业活动，市民非必要不离开本区县、开发区。