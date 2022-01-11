民调：多数加拿大人希望减少与中国经贸往来

加拿大一项最新民调显示，多数加拿大人希望减少与中国的经贸往来，认为在与中国打交道的时候人权和法治比经贸更重要。不过很多加拿大人也担心，采取这样的立场可能会对加拿大造成经济后果。

据美国之音报道，加拿大民调机构安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）昨日（1月10日）公布了去年11月26日至29日随机访问2005名加拿大公民所得出的调查结果。根据这项民意调查，61%的受访者希望加拿大减少与中国的贸易和投资。只有24%的人认为中国和其他国家一样是好的贸易伙伴。

截至2020年，加拿大与中国之间的贸易额达到1000多亿美元（约1360亿新币），中国是加拿大的第二大贸易伙伴。在希望与中国减少贸易往来的受访者中，约28%的人认为加拿大这样做可能不会对本国经济产生负面影响，并有60%的人认为加拿大可以在经济影响较小的情况下降低对中国的依赖。

这个调查还显示，77%的加拿大人认为，在与中国打交道时，应将人权和法治作为优先事项，而不是经贸投资。

但是也有近60%的受访者担心，采取这样的立场或是对抗中国可能会对加拿大造成经济后果，并有70%的人认为，加拿大做什么都不可能改变中国的行为。

安格斯-里德研究所所长科尔（Shachi Kurl）分析说，加拿大人对这些问题的反馈，与加拿大与北京之间发生的一系列事件有关。她说，加拿大过去两年多来与北京在经贸和外交上问题上发生了很多争端，从北京暂停加拿大菜籽油和肉类的进口，到两名加拿大人在孟晚舟事件后被中国当局以“间谍罪”拘押一千多天，而后者在加拿大国内被广泛视为是北京的报复。

科尔说：“此外，加拿大人也对中国的人权和法治表现出并且继续表现出担忧。大多数加拿大人认为中国对待维吾尔少数族裔的方式是‘种族灭绝’。他们也非常不安地关注香港的政治局势和言论自由情况，有约30万加拿大人在那里生活。”

这项最新民调结果也反映加拿大人对中国的好感度在下降。安格斯-里德研究所去年12月公布的一项民调显示，仅有16%的加拿大人对中国抱有好感，而在14年前北京举办夏季奥运会期间，这个数字是50%。皮尤中心去年早些时候的一项调查也显示，对中国持正面观感的加拿大人不足三成。

自2018年孟晚舟事件后，加拿大与中国的关系一直冷淡。一些观察人士认为，在北京采取“人质外交”这种强硬应对孟晚舟事件的做法之后，加中关系不太可能会回到过去。

加拿大总理特鲁多在去年年底的一个电视采访中说，西方国家应西方国家应该联合起来对抗中国，以防止北京利用商业利益在西方制造分化。他在新年伊始还任命对中国持强硬态度的“鹰派人物”、国防部副部长托马斯（Jody Thomas）担任他的国家安全顾问。

去年12月，加拿大宣布与美国等盟国一道外交抵制今年2月举行的北京冬奥会，就中国的人权问题向北京发出信号。加拿大众议院通过动议，认定中国对待新疆少数民族的方式构成侵犯人权，但特鲁多政府没有使用“种族灭绝”一词来作描述。

在加拿大人希望减少对中国的经济依赖之时，加拿大政府正在拓展在印太地区的其他经贸关系，加强供应链韧性。加拿大政府和台湾政府星期一宣布就一项外国投资促进和保护协议展开谈判。

加拿大国际贸易部长办公室在星期一的声明中说，这个安排旨在为加拿大企业投资海外和外国企业投资加拿大“提供一个稳定的基于规则的投资环境。”