英特尔据报已删除公开信中涉新疆内容

美国芯片公司英特尔据报已删除其致供应商信函中的涉疆内容，该内容在中国舆论场引发网民强烈抨击。

据《华尔街日报》昨天（10日）报道，经查阅英特尔公司网站后，发现该公司已删除上个月发布的禁用新疆劳工、采购产品或服务的公开信中的相关涉疆内容。

观察者网上个月报道称，英特尔在官网以简体中文、繁体中文、英语、日文等多种语言向供应商写了一封公开信，称“投资者和客户已询问公司是否从新疆采购产品或服务，多个国家与地区的政府已对来自新疆地区的产品实行限制，因此需要确保供应链不使用任何来自新疆地区的劳工、采购产品或服务”。不过，在1月10日的版本中并没有出现以上文字。

对此，英特尔发表声明回应说，公司“最近在中国发布一项声明，以解决我们在中国的利益关系者，提出有关我们如何与全球供应商网络沟通特定司法要求和政策的疑虑。”英特尔并称，公司将继续确保遵守美国及其运营所在司法管辖区的适用法律和法规。

英特尔上个月发布的这封公开信在中国引发强烈批评。《环球时报》前总编辑胡锡进在观察者网发文批评，称英特尔成了美国企业界对华代表性的“嘴炮”，是“吃饭砸锅”的典型。早前担任英特尔旗下品牌“酷睿”代言人的中国艺人王俊凯也宣布解除与英特尔品牌一切合作关系。英特尔随后也发出致歉声明，称关于新疆的段落只出于表述合规合法的初衷，该公司没有其他意图。

《华尔街日报》报道也提到，美国零售商沃尔玛因据称停止销售来自新疆的产品，在中国的社交媒体上遭到了抨击，与英特尔删除相关内容和致歉不同，沃尔玛拒绝发表评论。美国电动汽车制造商特斯拉则因在新疆开设新展示厅，受到美国政策制定者的抨击，特斯拉当时也没有对评论请求作出回应。

