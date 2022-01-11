阿里董事局主席张勇辞任微博董事

中国社交媒体平台微博昨晚（10日）发布公告称，阿里巴巴董事局主席张勇已辞任公司董事，同时，阿里巴巴集团首席市场官董本洪将接任成为微博董事。

根据每日经济新闻报道，时任阿里巴巴首席运营官的张勇自2014年5月开始担任微博董事。2015年5月，张勇开始担任阿里巴巴CEO，并于2019年9月成为阿里巴巴董事局主席。

资料显示，张勇于2007年8月加入阿里巴巴，最初是担任淘宝首席财务官。从2007年加入至2015年成为阿里巴巴CEO期间，张勇先后担任过天猫商城总经理、天猫商城总裁、首席运营官等职务。

此次接替张勇成为微博董事的董本洪是阿里巴巴集团的首席营销官，于2016年1月加入阿里巴巴集团。加入阿里巴巴集团前，董本洪担任过VML中国的首席执行官并在百事可乐担任大中华区市场副总裁。

微博在公告中表示：公司谨向 Daniel Yong ZHANG（张勇）先生表示深切谢意，感谢他在任职期间对本公司的贡献和对董事会的服务。同时，公司很高兴欢迎董先生加入董事会，并相信董先生将为公司的发展带来宝贵的指导。

报道称，随着微博近几年收入的多样化，其对阿里巴巴的依赖也逐渐降低，不过，2018、2019、2020以及去年上半年，阿里巴巴作为广告主对微博营收的贡献分别达到7%、6%、9%及7%。

此前，滴滴也在财报中称，阿里巴巴董事局主席、CEO张勇已从滴滴董事会辞职。同时，任命阿里高级法务总监、阿里本地生活公司法律总顾问Yi Zhang为新任董事。