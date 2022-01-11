外资流入中国国债创新高

外资在2021年持续大举涌入中国国债，美联储升息前景所带来的中美利差缩窄，可能使这一加码趋势在2022年放缓。

据彭博社报道，中债登周一公布的数据显示，2021年12月外资净买入国债619亿元人民币（131.58亿新元），推动全年净流入创下历史新高5756亿元。中国央行上海总部周一发布的债券市场简报显示，截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。

彭博数据显示，2021年做多人民币利息回报约3%，加上人民币兑美元的即期回报超过2%，全年总回报约5.89%，主要国家中位居前列。

展望后市，多位接受彭博采访的资管人士上周表示，从和其它市场相关性低以及分散投资的角度，中国国债仍有其吸引力。不过，随着国债利率已接近周期底部，从估值的角度来看，中国国债的价值已经降低。

摩根资产管理投资组合经理彭逸升在采访中说：“预计2022年外资仍将继续买入中国国债，不过步伐将较2020和2021年放缓。”尽管中美利差在缩减，中国短期限国债的风险回报仍优于全球其他市场。

中国十年国债收益率近期下滑至2.8%附近，反之美债则是持续走高，尤其是在美联储会议纪要显示或比预期更早加息及缩表后，美债10年期已上测1.76%，两者利差降至约104点，为2019年中以来最低。

同时，人民币汇率也是外资动向的考量因素，在连续两年上涨之后，市场普遍预期今年人民币将温和回落。中国央行主管媒体《金融时报》发表评论员文章称，人民币汇率在2022年面临本外币利差缩小、经济增长差变化、对外贸易差缩小、风险预期差逆转这四个变化带来的贬值压力。

安本标准投资管理亚洲固定收益投资总监Edmund Goh说：“今年投资者最担忧的应该是中国国债和其它主权债的利差，以及人民币的走势。”短期内中国央行可能引入新的政策来抑制人民币走升。

不过他对今年外资流入债市的情况表示乐观，因为基本面的支撑还在，人民币大幅走弱的风险很小。此外，多数境外投资者持有的中国资产比重仍低；另一方面全球经济情势还不足以让其他经济体的升息幅度，可以推动其国债利率高于中国国债，而富时纳指亦料在今年带来更多被动流入。

北京时间周二早8时45分，中国十年国债活跃券收益率报2.805%，在岸人民币上日收报6.3768元。

