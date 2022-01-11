中资地产商再遇到一波降级潮

在失去全部投资级评级后，世茂集团再度遭遇标普、穆迪降级，其他中资房地产开发商也迎来密集的评级下调。

据彭博社报道，标普将世茂集团评级下调至B-，称公司流动性进一步恶化。穆迪将世茂集团长期评级下调至B2，仍在负面观察名单。

这家一度拥有投资级评级的房企近日成为了投资者担忧的焦点，周一公司股债均走升，REDD援引消息人士报道称万科在与世茂近期洽谈资产处置；投资者还关注世茂将如何处置本月将到期的数笔ABS，此前据报公司与投资者商谈分期兑付。

公司今日在港交所发布的公告中，没有到期应付的资产担保证券，也没有就出售上海世茂国际广场订立初步协议，在合适条件下会考虑出售部分资产以降低负债。

另有多家房地产公司昨日亦迎来评级下调。惠誉将禹洲集团评级下调至CCC-，因债券再融资风险加大；穆迪将大发地产长期公司家族评级从B2下调至Caa2，展望调整为负面，因发行人“现金缓冲减弱，大量短期债务到期，且融资渠道受限”等。

面对此起彼伏的地产商暴雷，监管机构据悉上个月已窗口指导银行，希望扭转对开发商贷款下滑趋势；发放给优质房企对出险房企项目承债式收购的相关并购贷款，不再纳入“三条红线”相关监管指标。不少地方也开始采取措施防止房价持续下跌。

