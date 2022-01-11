任泽平再回应生育报告争议：经过科学研究和论证

中国经济学家任泽平发布的一篇建议央行多印2万亿（人民币，4300万新元），用10年多生5000万孩子的文章昨天引发热议。 任泽平昨天在其个人微博发布七点回应后，今天凌晨再度发文称，上述建议是经过长期的科学研究和论证的。

任泽平在最新回应中说， “鼓励生育基金”这个建议是认真的，是经过长期的科学研究和论证的。文章还说，以科学家的精神，建设性的态度，做有温度、有情怀、有责任的研究。

对于“为什么75-85年出生的是鼓励生育重点，不能指望‘90 后’‘ 00 后’”的说法，任泽平表示，“其实鼓励生育是普惠式的，如果加大鼓励生育基金力度、降低生育养育教育成本，‘ 90 后’‘ 00 后’的生育率也会提升，这里主要是说生育观念、多子多福在代际之间的差异。”

任泽平此前发布的《解决低生育的办法找到了——中国生育报告》提到，根据调查显示，低生育的主要原因是生养孩子成本太高、房价太高，建议一定要抓住75-85年还能生的时间窗口，抓紧出台鼓励生育基金，再不出台就晚了，不要指望90后00后。

对于任泽平相关建议，一些网民表达了不同意见，认为“凭空多印出来的2万亿本身就是对购买力的剥夺，就是在制造通胀，收取隐形铸币税。加重老百姓，企业和地方的负担啊。”

还有网民指出，“凭空印钱让你去花会造成物价上涨，新闻天天都在谴责美国多印了钱造成了通胀，因为美元通胀让全世界消化，中国没有那个能力，只能让国内老百姓承担。”

针对不要指望“90后”的说法，有评论指出，1975至1985年出生的女性今年已经是37至47岁，属于高龄产妇了。高龄产妇的不孕症发生率随着年龄的增长急剧上升。提升生育率，不能仅仅指望高龄产妇，主要还是要指望年轻一代。