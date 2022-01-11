河南新增87本土病例 政府发保供通知要求货足价稳

河南省政府印发保供通知，要求加大供应畅通物流，严厉打击囤积居奇，确保必需品供应货足价稳。

据大河网报道，河南省政府办公厅前天（9日）印发《关于做好疫情防控期间生活必需品市场保供工作的通知》(以下称《通知》)。

《通知》要求各地强化“菜篮子”市长负责制，压实压细责任。同时，根据市场供应和价格情况，适时投放政府肉蛋菜储备。

针对物流运输企业关心的保供车辆通行问题，《通知》明确三点：各地做好疫情防控的同时，对48小时内核酸检测为阴性的司乘人员、持有省疫情防控指挥部发放的生活必需品车辆通行证的车辆准予通行；各地要在高速公路上下口开通“绿色通道”，对保供车辆优先检测、通行；选择适当位置增设快速核酸采样点，方便司乘人员就近检测。

同时，疫情严重地区要设置物资采购中转站，并增设核酸采样点，对外地运送物资车辆实行闭环管理，在中转站上货、卸货，并做好消杀。

《通知》还要求，要确保超市、便利店、农贸市场等生活必需品供应网点正常营业。同时加大对市场价格的监督检查力度，严厉打击囤积居奇、恶意哄抬物价等违法行为。

随着中国疫情管控的收紧，河南多地高速口对凡是来自郑州、洛阳、许昌等地货运车辆一律劝返的情况也不断出现。河南省物流与采购联合会秘书长李鹏警告，物流作为社会经济的血脉，实施“一刀切”式的全面阻断政策，必然会导致更加严重的问题。

另据河南省卫生健康委消息，河南省昨天新增本土冠病确诊病例87例，其中许昌市74例、郑州市11例、安阳市两例；新增境外输入无症状感染者转确诊病例一例；无新增无症状感染者和疑似病例。截至昨天零时，河南省累计报告确诊病例2029例，其中本土1890例、境外输入139例。