美国称立陶宛与台合作是立国主权决定

针对中国外交部昨天（10日）呼吁立陶宛纠正错误，并敦促美国勿打“台湾牌”，美国国务院今天强调立陶宛与台合作是立国的主权决定，并重申美国支持双方深化合作。

根据中国外交部昨天于官网发布的新闻稿，外交部发言人汪文斌昨天主持例行记者会时敦促立陶宛纠正错误，并批评美国为立陶宛撑腰，尝试拿立陶宛当炮灰，配合美国“以台制华”的计划。汪文斌并警告美国打“台湾牌”只会引火焚身。

根据美国国务院今天发布的新闻稿，国务院发言人普赖斯今天主持例行记者会被问及此事时，回应称这是立陶宛的主权决定，美国一向欢迎立陶宛与台湾深化合作，包括台湾和立陶宛相互设立代表处。

普赖斯说，美国认为这是扩大台湾在国际空间有意义参与的重要一步，而代表处的开设将有助扩大台湾与立陶宛之间的经济和技术合作。

普赖斯称，立陶宛是美国北大西洋公约组织（NATO）的重要盟友，也是美国在经济、国防领域等一系列问题上的合作伙伴。他也重申美国对立陶宛的支持，并承诺会扩大、深化美国与立陶宛的双边关系。

台湾去年在立陶宛设立“驻立陶宛台湾代表处”，此举引发北京强烈反弹，也使得中国大陆与立陶宛关系陷入低谷。虽然北京不承认对立陶宛展开经济制裁，但立陶宛企业近期向中国大陆出口的商品在通关等问题上频频遇阻。北京对立陶宛的经济施压，也波及其他与立陶宛有经贸往来的欧盟企业，引发欧美多国关注。

美国近期也加大力度声援立陶宛，美国国务卿布林肯上月23日与立陶宛总理席希莫尼特（Ingrida Simonyte）通话时重申，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国大陆在外交、经济上的施压。美国贸易代表戴琪本月5日也与立陶宛外交部长兰茨伯格斯通电话，就立陶宛遭受来自中国大陆的经济胁迫，向立陶宛表达强力支持。