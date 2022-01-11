美媒：香港人才流失情况或加剧

美国媒体预计，香港的外籍人士和当地人的出走料将在2022年加剧，原因包括当局持续压制公民社会，且对于配合中国内地的疫情清零战略引发的不满也置之不理。

据彭博社报道，招募公司Sheffield Haworth亚洲区董事长罗伯茨（Simon Roberts）指出，发生在香港的林林总总，包括严格的防疫规定及国安法，使得包括银行和金融服务行业的公司都在留意哪些地方是他们希望的员工驻地。如果政府目前的清零政策继续下去，那么到2022年夏天本学年结束时，将会有进一步的大规模外流。

彭博社评论说，2019年反修例抗议活动引发的人口外流，在去年升高到创纪录的水平。香港严格的防疫政策也难以撼动。港人未来几年将陆续感受到人才流失对教育、卫生保健，甚至金融等行业的影响。

然而，对于许多香港外籍人士和外国公司来说，他们可以容忍国安法的影响，甚至是乐观其成的，因为它结束了长达数月的破坏性抗议活动。一个决定去留的更关键因素是防疫政策，现在变得更加严格，几乎所有入境者都需要隔离21天，许多入境航班遭到取消，与大陆边境的重新通关也没有时间表。

即使大型银行对于地缘政治紧张局势视而不见，数据仍然显示香港正在失去吸引力。在香港设有地区总部的美国公司数量持续减少，而人们越来越多地考虑迁往对国际旅行开放的新加坡，甚至是中国大陆，因为香港作为进入中国的桥头堡的功效正在减弱。