港幼儿园小学周五起暂停面授课

香港行政长官林郑月娥今天宣布，幼儿园及小学周五（14日）起停止面授课，直至农历新年后，中学暂未受影响。

综合《星岛日报》、香港01新闻和《明报》报道，林郑在今天举行的记者会上说，香港已出现多起儿童确诊个案，包括三名幼童，由家人传染，之前亦有上学，其紧密接触的老师和同学都需隔离，情况不理想。

林郑还说，社区仍存在隐形传播链，担心有传播风险，加上近日有学校爆发上呼吸道情况，故宣布幼儿中心、幼儿园及小学，周五起需要暂停面授课。

林郑解释说，这两、三天是予学校时间安排停面授课，若有学校希望明日（12日）起停面授课亦可。

林郑说，专家批准儿童接种科兴疫苗，政府会将疫苗接种扩展5至11岁儿童，但从风险控制角度，会优先为长者打针，儿童会以学校为本，政府派出外展队到学校打针。香港幼儿园及小学将在1月14日起暂停面授课堂，待复课后安排打针。

林郑说，政府希望提升疫苗接种率，从个案可见，没有打针的人病毒量较高，呼吁未打针的市民尽快接种。她说，自从上周公布落实疫苗气泡，市民打针意欲提升，接种首针的市民明显上升，目前首针接种率达74.7%，属可喜现象，令社会更安心，昨日接种首针人士近2万，打第三针人数更超过2万人，若接种数目维持到2月24日，接种率提升百分之13%，达87.7%，接近九成。

被问到洪为民生日宴会的调查进度、有否惩处安排，林郑指现阶段未收到调查报告，但强调她委派公务员事务局局长及特首办主任所做的，不是法律上的调查，是纪律上的调查。法律上的调查交由食环署去做。