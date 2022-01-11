武汉提出争取竞猜型赛马彩票试点落户

中国湖北省武汉市发文提出要发挥武汉全国速度赛马项目排头兵优势，争取竞猜型赛马彩票试点落户。

武汉市政府办公厅上个月31日于官网发布《推动全民健身和体育消费促进体育产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，要激发全民健身和体育消费热情，促进体育产业高质量发展，推动体育产业成为经济支柱性产业。

《意见》提出，要加快推进现代马产业发展，将“武汉速度赛马公开赛”打造成为最具公信力赛事，争取竞猜型赛马彩票试点落户武汉。《意见》还提出东西湖区打造现代马产业园区。

据证券时报网报道，武汉市发改委其实早在2020年发布了《新冠肺炎疫情对武汉经济影响分析及政策建议》，其中指出，争取国家批准武汉成为竞猜型赛马彩票试点城市，把武汉打造成为世界级“赛马之都”，不过该《建议》随后被武汉市发改委官网撤下。

武汉拥有百年赛马史，是中国最有名的“赛马之都”。2003年，武汉市政府举全市之力举办了“首届中国武汉赛马节暨第五届全国速度赛马锦标赛”，拉开了新时代武汉赛马运动的序幕。

申万宏源证券认为，目前，中国大陆赛马业的预期收入来源主要是赛马场门票以及配套的旅游餐饮业，一旦放开马彩政策，行业空间巨大，预计也能像香港一样产生千亿元人民币投注额。

受消息影响，今天武汉三只涉及马彩相关个股涨停，包括武汉控股、湖北广电、当代文体。此外，彩票概念股也出现异动，鸿博股份盘中涨幅一度近8%。