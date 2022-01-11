中国住建部：“十四五”期间料助1300万人缓解住房困难

中国住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟介绍，在“十四五”期间，中国40个重点城市初步计划新增650万套，预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。

据澎湃新闻报道，国新办1月11日举行新闻发布会，请国家发改委秘书长赵辰昕和教育部、民政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、国家卫生健康委有关负责人，介绍《“十四五”公共服务规划》的情况。

潘伟在会上说，将重点做好四项工作，一是加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，扩大保障性租赁住房供给。“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套，预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造。

二是针对城镇老旧小区居民的住房改善需求，创新金融支持方式，落实闲置土地利用、存量房屋用途调整等政策，加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。“十四五”期间，将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

三是持续推进农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，精准识别保障对象，持续跟踪住房安全保障情况，及时发现安全隐患，及时纳入保障范围。对符合条件的农村低收入群体等重点对象住房安全做到应保尽保。

四是多种手段扩大住房公积金制度覆盖范围，让更多就业群体享受住房公积金服务；优化使用政策，支持缴存人租购并举，解决基本住房问题；提升服务标准化、规范化、便利化水平，推动建设智慧住房公积金。

