深圳新增四阳性感染者 与此前病例同一传播链

广东省深圳市今天报告四起冠病阳性感染者，其中三人是同一个家庭的成员。初步判断，新增四名阳性感染者与之前的确诊病例属于同一传播链。

据深圳卫健委微信公众号消息，四名病例均是在密接者排查、重点人员管控中发现的，其中同属一个家庭的三名病例居住在罗湖区清水河街道草埔西社区鹤围村，当中一名男子为龙岗区某公司员工。

另外一名感染者位龙岗区某公司员工，居住在龙岗区坂田街道，是此前病例的密接者。

深圳市卫生健康委二级巡视员林汉城昨天在新闻发布会上介绍，综合分析，本起深圳疫情为境外输入引起的本土疫情，暴露于境外冠病病毒污染物品引起感染的可能性大。

深圳市疾控中心提醒，非必需，不要从境外高风险地区购买商品，以及谨慎购买中国国内发生本土疫情所在地区的商品。

深圳市连日出现新增本土病例，罗湖区已提升防控措施，罗湖区昨天通告称，全区密闭场所关闭、学生儿童托管机构、线下教育培训机构暂停开放一周，所有外卖、速递等一律不得进入小区，以及管控大型会议、活动等聚集性活动。

深圳本轮本土疫情可追溯至本月7日，深圳市当天对重点行业从业人员定期检测核酸时，发现两例确诊病例，患者为一对29岁的夫妻。

随后，深圳市8日在对7日报告的两例病例的密切接触者进行核酸检测排查中，发现一例确诊病例；1月9日凌晨，深圳市在对1月7日疫情的重点人群排查中，又发现一名阳性感染者，当天诊断为确诊病例。

