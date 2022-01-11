中国民政部：鼓励民间资本参与养老服务

中国民政部养老服务司负责人李邦华今天说，《“十四五”公共服务规划》（下称“《规划》”）强调政府要支持增加供给，提出要发展集中管理运营的社区养老服务网络，推动形成15分钟养老服务圈，大力发展农村互助养老设施，鼓励民间资本参与养老服务。

根据澎湃新闻报道， 李邦华在国务院新闻办今天举行的新闻发布会上说，养老服务是公共服务的重要组成部分，相比“十三五”时期的基本公共服务规划，“十四五”中的养老服务的内容篇幅大幅增加，系统性进一步提升，引领性也进一步增强。

李邦华说，《规划》从公共服务体系建设的角度，对兜底性养老服务、普惠性养老服务和生活性养老服务进行了分类指导，更加有助于精准满足社会不同层次的养老服务需求，也有助于进一步明确政府、社会和市场在发展养老服务中的不同职责定位和功能作用。

在兜底性养老服务方面，《规划》强调政府要承担供给的主要责任，提出要实施特困人员的供养服务设施和服务质量达标工程，提高托底保障能力，同时鼓励有条件的设施向低保、低保边缘、重残、计划生育特殊家庭和原建档立卡贫困家庭中的老年人提供低偿和无偿集中托养服务。

在普惠性养老服务方面，《规划》强调政府要支持增加供给，提出要发展集中管理运营的社区养老服务网络，推动形成15分钟养老服务圈，大力发展农村互助养老设施，鼓励民间资本参与养老服务。推进培训疗养资源转型发展普惠养老服务等方面。同时提出落实新建城区居住（小）区人均不少于0.1平方米配建养老服务设施的要求。提高护理型床位占比，开展养老服务人才培训提升行动，逐步提高老年人的福利水平。

在生活性养老服务方面，《规划》提出要促进养老服务与相关服务业的融合发展。促进养老企业的连锁化、集团化发展，形成一批产业链长、覆盖领域广，同时经济和社会效益都比较显著的产业集群和聚集区。

李邦华表示，下一步，民政部将深入贯彻党中央、国务院关于加快养老服务发展的决策部署，做好《规划》的实施，重点推进建立基本养老服务制度，尤其是研究制定国家基本养老服务清单，进一步加快兜底性、普惠性养老服务的发展和制度设计，重点加强失能老年人长期照护的服务和保障，创新居家社区机构的养老服务模式，同时也要加强养老服务监管，让老年人安心，促进生活性养老服务的发展，满足老年人的多样化需求。《规划》立足于“十三五”实施的基础，对新时代养老服务的发展做了很好的补充。