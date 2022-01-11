中国发改委：提高社会福利要明确政府权责边界

中国国家发改委社会发展司司长欧晓理说，社会福利水平的提高必须建立在经济和财力可持续增长的基础之上，关键在于明确公共服务体系中政府的权责边界。

据澎湃新闻报道，中国国务院新闻办今天（11日）举行的《“十四五”公共服务规划》新闻发布会，欧晓理在会上作上述表述。

欧晓理说，中共总书记习近平多次强调，要坚持从实际出发，福利水平的提高必须建立在经济和财力可持续增长的基础之上。《“十四五”公共服务规划》坚持尽力而为、量力而行，多措并举推动公共服务保障水平与经济社会发展水平实现同频共振，确保民生改善的稳定性和可持续性。

欧晓理说，为实现这一目标，关键在于明确公共服务体系中政府的权责边界，因此《“十四五”公共服务规划》明确了三项举措：

一是明确不同权责。基本公共服务由政府承担主要保障供给数量和质量的责任，引导市场主体和公益性社会机构补充供给，非基本公共服务则需要政府、社会、公民个人承担。

二是强化基本保障。通过国家基本公共服务标准以及各地的具体实施标准，明确现阶段政府承诺兜底保障的范围，让各级政府对现阶段保障基本民生“重点保什么”“保到什么程度”，做到心中有数，引导各地更加注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。

三是严格财力评估。《规划》在明确基本公共服务标准将根据经济社会发展情况进行动态调整的同时，也明确提出，各地在基本公共服务增项、提标、扩面的时候，都必须根据地方财政承受能力，加强事前论证和风险评估。