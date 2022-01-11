中国教育部严禁发达地区学校到薄弱地区抢挖优秀校长教师

中国教育部发展规划司负责人晁桂明今天指出，各地严格按照国家有关规定和程序办理教师流动手续，严禁发达地区、城区学校到薄弱地区、县中抢挖优秀校长和教师。

根据中新网报道，针对“十四五”公共服务规划提出加强县域普通高中建设，教师队伍不稳定、优质生源流失是欠发达地区县中面临的普遍问题，晁桂明在国新办今天就《“十四五”公共服务规划》有关情况举行的发布会上说，教师队伍不稳定、优质生源流失问题，是近年来县中面临的普遍问题，也是这次“十四五”公共服务规划特别关注的问题，特别部署了加强县域普通高中建设的工作。

晁桂明指出，去年12月，教育部等九部门印发了《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，对加强县域普通高中建设作出了整体的谋划和部署，总体来讲还是要整体提升县域普通高中的发展水平、办学质量。

在招生管理方面，晁桂明称，《行动计划》明确提出各地要在落实县级招生管理责任的基础上，切实强化省级统筹责任和地市主体责任，严格普通高中招生管理，落实“公民同招”和属地招生政策。除此之外，也在进一步通过现代化技术手段，加强信息化管理。要求各地全面建立地市级高中阶段学校统一招生录取网络平台，鼓励有条件的地方建立省级统一招生录取网络平台，切实加强招生计划和录取过程管理，加大对违规招生行为的查处力度。

在加强教师队伍建设方面，他提到，一是进一步加大县中教师的补充力度。要求各地严格落实中央关于中小学教职工编制标准和统筹管理的相关规定，依照标准条件及时补充县中教师。实施中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划，加大县中教师培养力度，也就是“优师计划”。

其次是健全县中教师激励机制。要求各地适当提高中小学中级、高级教师岗位比例，中高级教师岗位设置适当向县中倾斜，合理核定县中绩效工资总量，绩效工资内部分配向优秀人才倾斜。同时严禁抢挖县中优秀教师，并提高县中教师队伍素质。