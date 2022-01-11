马云腊八节现身海南 今年首次露面

久未公开现身的阿里巴巴创始人马云昨天（10日）腊八节当天出现在海南五指山市一所学校，参与乡村教师计划的相关活动，这是他2022年首次现身。

据银柿财经invest在微博发布的消息，马云衣着朴素，出现在畅好中心学校的一间教室里，对几位老师说：“我看了很多乡村教师的事迹，非常希望能做点事，尽管做的事情不够多，也能力有限，但我想坚持一回。现在做乡村教师不容易，但真的还是需要坚持。”

马云公益基金会官方微博昨天也发文称，“又到腊八，我们约定的日子。从2015年启动‘乡村教师计划’到现在，每年这一天，都是老师们相聚的日子。”

马云公益基金会写道，疫情所阻，“腊八之约”已连续两年在云端举行，今年，来自全国24个省市区的100位乡村教师在线上交流心得，“老师们还发现，马老师也没有缺席，他在海南的一所乡村小学接入了视频会议”。

马云今年首次现身，与中国100名乡村教师“云”见面。（马云公益基金会微博）

马云2020年10月在上海外滩金融峰会上公开批评中国监管机构，上海证交所随后在11月突然喊停蚂蚁金服的上市计划，过往一直高调的马云此后变得极为低调，一度从大众视野中消失。

媒体此后几次报道马云的行踪，包括去年9月考察位于浙江省嘉兴平湖的自家农业基地，10月出现在香港与商业伙伴会面，随后又到西班牙马略卡岛度假等。

马云最近一次出现在公众视野，是去年10月在荷兰造访研究机构，考察农业技术。

《南华早报》当时在一篇报道中刊登了三张拍摄日期为10月25日的马云照片，并称马云是以个人身份展开欧洲之旅，造访荷兰多家研究机构。

报道还引述知情人士称，马云希望退休后投身慈善事业、农村教育，为乡村振兴做贡献。