李兰娟：天津疫情处于蔓延期 防控难度很大

中国工程院院士、传染病国家重点实验室主任李兰娟说，本轮天津疫情呈现出传播速度快、隐蔽性强、穿透力强的特点。从病例之间的关系上来看，病毒至少已传播三代，目前天津的疫情仍处于蔓延期，防控处置难度很大。

据《都市快报》10日报道，李兰娟受访时说，天津疫情的感染者主要涉及病例所在托管机构、学校学生及家长，这些场所均是人员密集场所，传播风险很大。

李兰娟称，根据流调报告，河南安阳地区也发现了天津关联病例，该病例为12月28日从天津返回安阳的在读大学生，表明此次疫情已经在天津社会层面流行了一段时间。这也说明此次天津疫情防控处置难度很大。

李兰娟又说，研究表明奥密克戎的传播力比以往任何变种病毒株都要强，应对措施要比以往的措施更快，要“跑在病毒前面”，快速发现感染者和其密接和次密接人员，快速隔离和管控相关人员。只有快速发现和隔离传染源，才能真正有效控制住疫情。

从天津目前疫情排查情况发现，奥密克戎感染有明显低龄化趋势，不少病例为中小学生。李兰娟认为，儿童、青少年疫苗接种率相对较低、主动就医意识不强，可能是其比例较高的原因之一。

此外，李兰娟又指，从目前疫情监测看，奥密克戎传播的隐匿性强、人群传染性强的特点比较突出。因此，中小学等少年儿童可能聚集的场所，在疫情防控中应予以重点关注。