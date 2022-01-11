王振民：中央主导香港民主 属港式资本主义民主制

中国全国港澳研究会今早（11日）举行“‘一国两制’下香港的民主发展”研讨会。全国港澳研究会副会长、清华大学国家治理研究院院长王振民于北京发表演讲，称香港民主由中央主导，但不会采取内地模式，“‘一国两制’下的香港民主，既非西式、亦非内地，而是一套全新的、港式的资本主义民主制度”。

据《明报》报道，王振民形容香港的民主发展存在两条道路的斗争，第一条是“正斗”，即中央根据一国两制及《基本法》建立香港民主；第二条是“歪道”，即“反中乱港”势力在外部敌对势力支持下，扮演香港民主发展的破坏者。他称，香港的政权安全于2019年面临空前危险，“修例风波彻底破坏了香港民主正常发展的基本环境和条件”。

王振民说，中国中央政府对于香港民主发展的主张一贯：第一、既要民主又要安全，称香港特区的政权，永远不能是“服务于外国势力的反华政权”，必须是服务于全体港人和中华民族复兴的中国政权，不安全的民主坚决不能要。

第二、既要民主又要善治，行政、立法互相制衡及配合，没有监督的民主不要，善意批评在任何时候都是必要的。

第三、既要民主又要发展，称政治制度旨在推动经济及社会发展，损害经济民生的民主，不是好民主。

第四、既要选举又要多元，应积极探索协商、咨询、对话等多种民主形式。