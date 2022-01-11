台前立委庞建国坠楼亡 生前传讯台湾不公不义生不如死

台湾前立法委员、文化大学教授庞建国今天（11日）坠楼身亡，他生前在蓝营群组留下诀别12字讯息说，“不公不义的台湾，我生不如死！”

综合台湾中时新闻网、《联合报》及中央社报道，庞建国上午在台北市内湖区住家坠楼死亡，享寿68岁，警方已通报地检署刑事相验，详细事发原因仍待调查。

国民党籍新北市议员蔡淑君今天在社交平台面簿（Facebook）贴出一张LINE的群组对话截图，庞建国凌晨4时许在群组中写道，“不公不义的台湾，我生不如死！”群组中随后有人留言安抚，但今天上午仍接获死讯。

国民党大陆部前主任左正东今天上午也在LINE群组中留下“庞老师加油”的讯息，还有人说，“建国兄，国事从来如麻，小我尽心即可，恶质无良政客，自有老天收拾”。

左正东说，庞建国这几年身体状况不佳，早上看到庞建国的讯息，后来他在11点多致电庞建国，庞没接，没想到就得到死讯。

国民党主席朱立伦在面簿写道，听闻庞建国离世前的诤言，他百感交集，面对当前艰困局势，更要团结面对，“建国兄的话，我们听见了，也记住了”。

朱立伦还说，惊闻噩耗，既沉痛又不舍，“他的离世，让国家失去一位在教育与政治岗位上默默付出的优秀人才，我们也失去了一位充满知性涵养与爱国热血的优秀同志”。

国民党对庞建国离世表达深切哀痛，请家属节哀，并表示将提供一切帮助。国民党青年部主任陈克威则认为，庞建国未忧虑台湾的未来抑郁而终，哀悼之余也要警醒。

庞建国曾任台北市中正、万华议员及立委，2008年出任马英九政府的海基会副秘书长，担任两岸谈判代表，后因失言风波被抨击而退出第一线工作，转往文化大学任教。

台湾文化大学今天发布新闻稿说，得知消息后，学校师长已与其家属联系表达慰问，并请家属节哀。

校方表示，庞建国目前是国发暨大陆所专任教授，最近上课及参加所务及社科院院务均一切如常，对于庞建国坠楼一事，学校师长感到震惊与不舍。