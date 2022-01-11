江歌母亲：待凶手出狱回国再起诉 赔偿款将资助失学女童

中国女留学生江歌的母亲江秋莲今天说，2037年江歌案凶手陈世峰要从日本出狱，回到中国，自己会继续起诉陈世峰。江秋莲还表示昨天判决的赔偿款将全部资助失学女童，因为她本人接受过社会帮助想回报社会，也希望天下女孩都具备自立的能力。

综合澎湃新闻和极目新闻报道，江歌的母亲江秋莲诉刘鑫生命权纠纷案昨天（10日）一审宣判，刘鑫被判赔偿69.6万元（人民币，下同，约14.8万新元）。江母诉刘鑫案当事人江秋莲今天在媒体座谈会上讲述近些年自己的经历。

江秋莲首先感谢了媒体和网友的关注和关心。“这个案子有今天的结果，主要的功劳在两位代理律师。”江秋莲表示，自己2018年1月12日从日本回国，在家待了两天后，便前往了上海。“到昨天1月10日宣判，差五天整整4年，很辛苦。”江秋莲说，自己这四年从最开始的找律师整个过程都十分曲折，最后在好心人的介绍下认识了两位代理律师，有今天这个结果，自己十分感谢两位律师。

对于判决结果，江秋莲表示了对法官的感谢。“感谢法官对江歌善良行为的认定。”但江秋莲表示，自己对于判决金额并不十分认同。“我这四年为这个案子花费的都不止这么多钱，更不用说江歌的生命。”不过，她暂不打算对刘鑫上诉。

江秋莲胜诉后表示，获得的款项全部捐给失学女童，她解释说，一是她本人接受过社会帮助，目前她打算把赔偿款项回报给社会；二是缘自其女儿江歌的身世，她希望天下的女孩子都具备自立的能力。“我不想因为哪一个女孩子因为没有上学，没有学到知识，没有能力主宰自己将来的生活，而受到不公平的待遇。能帮一个是一个。”

江秋莲还说，昨日判决结束后，自己第一时间将判决结果告知了此前在日本帮助她的海外侨胞。同时，她再次感谢了此前曾帮助她的海外侨胞。“昨天判决结束后，我给江歌全文读了判决书。”江秋莲受访时说，自己告诉江歌，妈妈做到了。

2016年11月3日凌晨，24岁的江歌在日本东京住所门外被室友刘鑫的前男友陈世峰杀害。有质疑者称，江歌的死与刘鑫有关。凶案发生时，在住所内的刘鑫未对江歌施以援手。

昨天发布的江秋莲诉刘鑫生命权纠纷案判决书认为，刘暖曦（原名：刘鑫）作为江歌的好友和被救助者，对于由其引入的侵害危险，没有如实向江歌进行告知和提醒，在面临陈世峰不法侵害的紧迫危险之时，为求自保而置他人的生命安全于不顾，将江歌阻挡在自己居所门外被杀害，具有明显过错，事发后非但没有心怀感恩并对逝者亲属给予体恤和安慰，反而以不当言语相激，进一步加重了他人的伤痛，其行为有违常理人情，应予谴责。

判决书还认为，江歌作为一名在异国求学的女学生，对于身陷困境的同胞施以援手，并因此受到不法侵害而失去生命，其无私帮助他人的行为应予褒扬，其受到不法侵害，理应得到法律救济。