布林肯回应中国制裁四名美宗教委 批中国侵犯普世价值

美国国务卿布林肯就中国上个月制裁美国国际宗教自由委员会四名成员一事发表声明，称美国不会被这些行为吓住，并批评中国已侵犯普世人权价值，也破坏了基于规则的国际秩序。

据布林肯昨天（10日）于美国国务院官网发布的声明称，中国对这四名委员实施的制裁毫无道理，是中国对普世人权价值侵犯的又一例子，美国不会被这些行为吓住，将持续使用所有外交和经济工具来推动对中国的问责。

布林肯在声明中说，北京持续尝试恐吓和压制为人权发声人士的行为，只会促使国际社会对“新疆的种族灭绝及反人类罪行进行更多的审查”。布林肯也在声明中呼吁中国停止包括监禁美籍维吾尔族民运人士的家属，及剥夺其行动自由的胁迫行为。

声明最后称，“我们支持那些为人权和基本自由，包括宗教信仰自由而发声的人，并与他们站在一起。”

中国上个月21日宣布，美国国际宗教自由委员会的四名人员将被禁止进入中国大陆、香港和澳门，以回应美国政府上个月10日对四名被指在新疆侵犯人权的中国官员实施的制裁。

被中国制裁的人员包括，美国国际宗教自由委员会主席马恩扎、副主席特克尔、委员巴尔加瓦，以及委员卡尔。他们除了被禁入境中国，在华财产也被冻结，并被禁同中国公民和机构交易。