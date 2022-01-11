中国足协称国足处于困难期 两年净亏5000万人民币

中国体育总局副局长、中国足协党委书记杜兆才上周六（8日）称，中国足球正处于困难时期，成绩与大众期待差距很大。中国足协副秘书长、财务部门负责人赫晓峰结合《2019/2020年中国足协年度财务报告》透露，中国足协在这两年期间累计净亏损额达5000万元人民币（下同，约1062万新元）。

根据北京青年报报道，杜兆才在中国足协上周六召开的协会第11届执委会第五次会议上强调， 中国足球正处在困难时期，国家队的成绩距离大众的期待、领导的要求还有很大差距，深化足球改革势在必行。执委会是中国足协的核心机构，中国足协要深入思考和探索中国足球改革发展模式、路径问题，认清形势，切实履行好职能，共同为中国足球健康稳定发展建言献策。

上周日（9日）上午举行的中国足协会员代表大会审议并表决通过了协会工作报告、财务报告、执委会成员变更报告，根据协会副秘书长赫晓峰所做的《2019、2020年中国足协年度财务报告》，2019至2020两年，中国足协净亏损达5000万元人民币。

报告显示，2019年度协会各项收入合计8.2亿元，费用支出8.6亿元。2020年度各项收入合计4.6亿元，费用支出4.7亿元。赫晓峰透露，中国足协今年将继续加大商业开发力度、强化预算管理、优化资源配置、推动内控建设，确保协会健康可持续发展。

中国足协之所以出现连年亏损，与联赛版权出现坏账以及防疫投入有关。据业内人士分析，相关版权商受财务问题所累，2019赛季联赛版权费用出现拖欠、无法全额支付的情况，目前相关官司还在审理过程中。2020赛季，联赛受疫情影响，采用赛会制，防疫投入巨大相比之下，2017年中国足协收入达7.6亿元，成本为5.9亿元，净收入达1.7亿；2018年收入达8.4亿元，成本为8.1亿元，收益为3000万元。也就是说，协会在此两年期间累计净收益达2亿元。