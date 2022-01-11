中国国务院联防联控机制工作组到天津指导疫情工作

中国国务院联防联控机制工作组到天津开展疫情指导工作，强调要全力以赴减存量、控增量，严防疫情扩散蔓延。

据《天津日报》报道，国家卫生健康委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜前天（9日）率国务院联防联控机制工作组到天津开展疫情防控检查指导工作。

昨天早上天津市委书记李鸿忠，市委副书记、市长廖国勋在市疫情防控指挥部召开的会商会上向工作组一行汇报疫情处置情况。

王贺胜说，当前，防控正处于关键时刻，要落实“四早”要求，尽快切断传播途径。要科学精准落实重点管控措施，对风险区域加密核酸检测频次，强化患者医疗救治，严防疫情扩散蔓延。

他称，工作组将全力支持天津防控工作，调动全国各方面力量，坚决遏制疫情扩散蔓延。

李鸿忠、廖国勋对工作组到津检查指导表示衷心感谢，并简要汇报了具体处置工作。李鸿忠说，根据目前检测筛查情况和疫情走势，要进一步完善细化疫情防控方案，加强风险区域核酸筛查、流调溯源，调集全市资源力量做好各项服务保障工作。

天津官方本月9日通报两起奥密克戎病例，两人都没有津外旅居史。天津此次发现的奥密克戎病例，与上个月发现的境外输入病例奥密克戎变异株序列均不能确认为同一传播链。这意味着，天津本轮疫情的源头仍不明。

随后河南安阳市官方昨天通报，当地发现了两起奥密克戎本土个案，与天津现有疫情属于同一个传播链。

另据天津市卫健委消息，天津市昨天新增10例本土冠病确诊病例，均在津南区；新增八例境外输入性病例，新增11例本土无症状感染者，新增五例境外输入无症状感染者。