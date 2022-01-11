台空军F-16V战机失联传坠机

台湾媒体报道，台湾空军嘉义联队一架编号6650的F-16V战机今日（11日）下午在嘉义东石外海失联，疑失事坠机。

据台湾TVBS新闻、联合新闻网及中央社报道，军方人士说，空军嘉义基地一架单座F-16V今天下午执行对地机炮攻击训练，训练过程中在嘉义东石外海失联，目前正在全力搜救。

台湾的国搜中心新闻短讯也称，今天下午3时25分获报，国防部空军一架F-16战斗机在嘉义东石外海雷达光点消失，机上一人；同时，也有民众目击战机在鰲鼓湿地北堤西侧坠入海面。

出事战机由飞行员陈奕上尉驾驶，据报道，陈奕是刚由F-5部训队完训，分到F-16部队的新科飞官，目前还在嘉义第四联队的21作战队进行换训任务，在今天的对地炸射科目中，出事战机是担任两机编队的僚机。

台湾总统府发言人张惇涵说，目前空军已成立应变中心，各单位正进行搜救。

台湾总统蔡英文指示救援优先，全力进行搜救任务，并进一步厘清事故原因，期盼全体民众搜救人员加油，希望能够有好消息传来。

蔡英文去年11月才前往嘉义基地，校阅首支升级接装F-16V的接装典礼，当时空军以代号“凤展专案”将141架F-16A/B升级为F-16V（Block20）。

蔡英文当时还与美国在台协会（AIT）处长孙晓雅站战机前合影，接装典礼非常高调。